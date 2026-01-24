23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
2-1
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
0-3
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
0-0
23 Ocak
Levante-Elche
3-2
23 Ocak
Inter-Pisa
6-2
23 Ocak
Auxerre-PSG
0-1
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
2-0
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
2-2
23 Ocak
Standard Liege-Gent
0-4

Beşiktaş'ta Abraham defteri kapandı: İstanbul'dan ayrıldı

Aston Villa, Tammy Abraham için Beşiktaş'la nihai anlaşmaya vardı. Kartal, bu transfer karşılığında hem para kazanacak hem de Yasin Özcan'ın bonservisini alacak. İngiliz ekibinden gelecek 21 milyon Euro ve bonusların 13 milyon Euro'su Roma'ya gitse de siyah-beyazlıların kasasına önemli bir meblağ girecek.

calendar 24 Ocak 2026 09:42
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Abraham defteri kapandı: İstanbul'dan ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, bir süredir Tammy Abraham'ı isteyen Aston Villa ile görüşmelerini tamamladı.

Roma'dan 2 milyon Euro kiralama ve 13 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ile kadroya katılan İngiliz golcü, dün akşam İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye gitti.

Pazarlıklara 18 milyon Euro'yla başlayan Premier Lig ekibi, Beşiktaş cephesinin talebi doğrultusunda teklifini önce 20, sonra da 21 milyon Euro'ya çıkardı. Mukaveleye bonuslar da koyuldu. Siyah beyazlıların paket dahilinde Evan Guessand'ı 1.5 yıllığına kiralama isteğini geri çeviren A.Villa, Kasımpaşa'dan 7 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Yasin Özcan'ı teklif etti.


Beşiktaş cephesi, 19 yaşındaki stoper için olumlu yanıt verince Abraham'ın transferi noktalandı. Kartal, alacağı paranın 13 milyon Euro'sunu oyuncunun eski kulübü Roma'ya opsiyon karşılığı olarak verecek.

İSTANBUL'DAN AYRILDI, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Dün akşam İstanbul'dan ayrılan Abraham, bugün sağlık kontrolünden geçecek, daha sonra da sezon başına 4 milyon Pound'dan 4.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

SOL KANADA TAKVİYE, FORVETE EL BİLAL TOURE

Abraham'ın gidişi ile birlikte Beşiktaş'ın saha için planlamasında değişim yaşanacak. Sol kanada takviye yapacak olan siyah-beyazlılarda El Bilal Toure'nin forvete çekilmesi yüksek ihtimal.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Abraham yarım sezon giydiği Beşiktaş formasıyla 13 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi. İngiliz santrforun siyah-beyazlılarla 2029'a kadar sözleşmesi vardı.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE BEŞİKTAŞ'TAN AYRILANLAR

Mert Günok
Jonas Svensson
Gabriel Paulista
David Jurasek
Demir Ege Tıknaz
Rafa Silva
Tammy Abraham  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.