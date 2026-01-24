Beşiktaş'ta Abraham defteri kapandı: İstanbul'dan ayrıldı

Beşiktaş, bir süredir Tammy Abraham'ı isteyen Aston Villa ile görüşmelerini tamamladı.
Roma'dan 2 milyon Euro kiralama ve 13 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ile kadroya katılan İngiliz golcü, dün akşam İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye gitti.
Pazarlıklara 18 milyon Euro'yla başlayan Premier Lig ekibi, Beşiktaş cephesinin talebi doğrultusunda teklifini önce 20, sonra da 21 milyon Euro'ya çıkardı. Mukaveleye bonuslar da koyuldu. Siyah beyazlıların paket dahilinde Evan Guessand'ı 1.5 yıllığına kiralama isteğini geri çeviren A.Villa, Kasımpaşa'dan 7 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Yasin Özcan'ı teklif etti.
Beşiktaş cephesi, 19 yaşındaki stoper için olumlu yanıt verince Abraham'ın transferi noktalandı. Kartal, alacağı paranın 13 milyon Euro'sunu oyuncunun eski kulübü Roma'ya opsiyon karşılığı olarak verecek.
İSTANBUL'DAN AYRILDI, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Dün akşam İstanbul'dan ayrılan Abraham, bugün sağlık kontrolünden geçecek, daha sonra da sezon başına 4 milyon Pound'dan 4.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
SOL KANADA TAKVİYE, FORVETE EL BİLAL TOURE
Abraham'ın gidişi ile birlikte Beşiktaş'ın saha için planlamasında değişim yaşanacak. Sol kanada takviye yapacak olan siyah-beyazlılarda El Bilal Toure'nin forvete çekilmesi yüksek ihtimal.
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
Abraham yarım sezon giydiği Beşiktaş formasıyla 13 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi. İngiliz santrforun siyah-beyazlılarla 2029'a kadar sözleşmesi vardı.
ARA TRANSFER DÖNEMİNDE BEŞİKTAŞ'TAN AYRILANLAR
Mert Günok
Jonas Svensson
Gabriel Paulista
David Jurasek
Demir Ege Tıknaz
Rafa Silva
Tammy Abraham
