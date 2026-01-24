24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
17:00
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
20:00
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-027'
24 Ocak
M.City-Wolves
18:00
24 Ocak
Marsilya-Lens
23:05
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
21:00
24 Ocak
Rennes-Lorient
19:00
24 Ocak
Lecce-Lazio
22:45
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
20:00
24 Ocak
Como-Torino
17:00
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
23:00
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
20:30
24 Ocak
Valencia-Espanyol
18:15
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
16:00
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
20:30
24 Ocak
Burnley-Tottenham
18:00
24 Ocak
Fulham-Brighton
18:00
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
15:30
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
20:30
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
17:30
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
17:30
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
17:30
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
17:30
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
17:30
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
19:00
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
16:00
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-265'
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
4-063'
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
22:00

Trabzonspor zirveye kancayı taktı

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, puanını 41'e yükselterek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Ligin ikinci yarısına 2'de 2 yaparak başlayan bordo mavililer, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

24 Ocak 2026
DHA
Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, puanını 41'e yükselterek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Bordo-mavililer, bu galibiyetle lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Papara Park'ta oynanan karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyan Trabzonspor, aldığı galibiyetle hem iç sahadaki üstünlüğünü sürdürdü hem de üst sıralardaki yerini korudu.

KASIMPAŞA'YA KARŞI İKİNCİ GALİBİYET

Trabzonspor, Kasımpaşa'yı bu sezon Süper Lig'de ikinci kez mağlup etti. Bordo mavililer, rakibini ligin ilk yarısında deplasmanda 1-0, ikinci yarıda ise sahasında 2-1 yenerek 2021/22 sezonundan bu yana ilk kez Kasımpaşa'ya karşı bir sezonda iki lig galibiyeti elde etti.


AFRİKADAN GOLLE DÖNDÜ

Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu olan Paul Onuachu, 12 golle Trabzonspor hanesine toplam 16 puan yazdırdı. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesinin milli takımından döner dönmez ayağının tozuyla takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Nijeryalı golcü, Kasımpaşa karşısında da hücum hattındaki etkili performansıyla dikkat çekti.

ZUBKOV OYUNUN MERKEZİNDEYDİ

Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşmasında rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan oyuncu Oleksandar Zubkov oldu. Ukraynalı futbolcu, 32 pas denemesinin 27'sinde isabet sağlarken, 4 şut pası verdi, 6 kez rakip ceza sahasında topla buluştu ve 2 başarılı çalıma imza attı. Zubkov, attığı jeneriklik golle takımına 2 puan kazandıran isimlerden biri oldu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Kasımpaşa karşısında alınan galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Yerel basında öne çıkan başlıklar şu şekilde

Taka: Fırtına zirveye uçuyor

Kuzey Ekspres: Zirveyi taklaya getirdik

Sonnokta: Fırtına tam yol

Günebakış: Trabzon zirveye yürüyor






TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 7 6 6 29 19 27
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 19 2 10 7 16 34 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
