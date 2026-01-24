Yaser Asprilla: Galatasaray'da geleceğin oyun kurucusu

Galatasaray 'ın anlaşmaya vardığı Kolombiyalı genç yıldız Yaser Asprilla'yı gelin yakından inceleyelim...

PROFİL Adı: Yaser Asprilla Doğum: 2003 Milliyet: Kolombiya Pozisyon: Ofansif orta saha, sağ kanat, sol kanat Ayak: Sağ Oyun Stili: Yaratıcı, topa yön veren, dikine oynayan hücumcu

Yaratıcılığı, dripling yeteneği ve dikine oyun anlayışıyla öne çıkan 22 yaşındaki yıldız, doğru rol ve gelişim süreciyle kısa vadede rotasyon oyuncusu, uzun vadede ise elit liglerde fark yaratabilecek ofansif bir silah olma potansiyeli taşıyor.

1.⁠ ⁠TEKNİK ANALİZ TOPLA OYUN - Dar alanlarda top kontrolü üst düzey. - ⁠İlk dokunuşu genellikle oyunu hızlandırmaya yönelik. - ⁠Dripling repertuvarı geniş; özellikle bire birlerde ani yön değişimleriyle rakibini eksiltiyor. - ⁠Topu ayağında fazla tutma eğilimi zaman zaman oyun akışını yavaşlatabiliyor.

PAS VE OYUN KURMA

- Ara pas denemeleri cesur ve yaratıcı.

- Savunma arkası koşularını erken görüyor; üçüncü bölge pas kalitesi dikkat çekici.

- Riskli pas yüzdesi yüksek; bu da top kaybı istatistiklerini yukarı çekebiliyor.

ŞUT VE GOL TEHDİDİ

- Ceza sahası çevresinden şut tehditi var. - ⁠Uzaktan şutlarda teknik iyi ancak istikrar henüz üst seviye değil.

- Gol vuruşlarında karar verme gelişime açık.

2.⁠ ⁠TAKTİK ANALİZ

POZİSYON ALMA

- En verimli olduğu alan "half-space" bölgeleri. - ⁠Kanattan içe kat ederek oyun kurmayı seviyor. - 4-2-3-1 ve 4-3-3 dizilişlerinde serbest rol aldığında etkisi artıyor.

OYUN İÇİ ZEKA

- Hücumda sezgisel oynuyor; önceden planlanmış koşular kadar anlık çözümler üretiyor. -⁠ Tempo yükseldiğinde doğru karar yüzdesi artıyor. - ⁠Set oyununda bazen sabırsız davranabiliyor.