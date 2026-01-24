24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
17:00
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
20:00
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
18:00
24 Ocak
Marsilya-Lens
23:05
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
21:00
24 Ocak
Rennes-Lorient
19:00
24 Ocak
Lecce-Lazio
22:45
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
20:00
24 Ocak
Como-Torino
17:00
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
23:00
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
20:30
24 Ocak
Valencia-Espanyol
18:15
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
0-1DA
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
20:30
24 Ocak
Burnley-Tottenham
18:00
24 Ocak
Fulham-Brighton
18:00
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-062'
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
20:30
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
17:30
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
17:30
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
17:30
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
17:30
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
17:30
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
19:00
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
1-045'
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
22:00

Yaser Asprilla: Galatasaray'da geleceğin oyun kurucusu

Yaser Asprilla, Avrupa'nın üst düzey liglerinde fark yaratabilecek bir potansiyel olarak öne çıkıyor.

24 Ocak 2026 16:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Yaser Asprilla: Galatasaray'da geleceğin oyun kurucusu
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Kolombiyalı genç yıldız Yaser Asprilla'yı gelin yakından inceleyelim...
 
PROFİL
 
Adı: Yaser Asprilla
Doğum: 2003
Milliyet: Kolombiya
Pozisyon: Ofansif orta saha, sağ kanat, sol kanat
Ayak: Sağ
Oyun Stili: Yaratıcı, topa yön veren, dikine oynayan hücumcu
 
Yaratıcılığı, dripling yeteneği ve dikine oyun anlayışıyla öne çıkan 22 yaşındaki yıldız, doğru rol ve gelişim süreciyle kısa vadede rotasyon oyuncusu, uzun vadede ise elit liglerde fark yaratabilecek ofansif bir silah olma potansiyeli taşıyor.
 
1.⁠ ⁠TEKNİK ANALİZ
 
TOPLA OYUN
 
Dar alanlarda top kontrolü üst düzey.
 
- ⁠İlk dokunuşu genellikle oyunu hızlandırmaya yönelik.
 
- ⁠Dripling repertuvarı geniş; özellikle bire birlerde ani yön değişimleriyle rakibini eksiltiyor.
 
- ⁠Topu ayağında fazla tutma eğilimi zaman zaman oyun akışını yavaşlatabiliyor.
 
PAS VE OYUN KURMA
 
Ara pas denemeleri cesur ve yaratıcı.
 
Savunma arkası koşularını erken görüyor; üçüncü bölge pas kalitesi dikkat çekici.
 
Riskli pas yüzdesi yüksek; bu da top kaybı istatistiklerini yukarı çekebiliyor.
 
ŞUT VE GOL TEHDİDİ
 
Ceza sahası çevresinden şut tehditi var.
 
- ⁠Uzaktan şutlarda teknik iyi ancak istikrar henüz üst seviye değil.
 
Gol vuruşlarında karar verme gelişime açık.
 
2.⁠ ⁠TAKTİK ANALİZ
 
POZİSYON ALMA
 
En verimli olduğu alan "half-space" bölgeleri.
 
- ⁠Kanattan içe kat ederek oyun kurmayı seviyor.
 
4-2-3-1 ve 4-3-3 dizilişlerinde serbest rol aldığında etkisi artıyor.
 
OYUN İÇİ ZEKA
 
Hücumda sezgisel oynuyor; önceden planlanmış koşular kadar anlık çözümler üretiyor.
 
-⁠ Tempo yükseldiğinde doğru karar yüzdesi artıyor.
 
- ⁠Set oyununda bazen sabırsız davranabiliyor.
 
SAVUNMA KATKISI
 
-⁠ ⁠Pres isteği var ancak süreklilik sorunu mevcut.
 
- ⁠Top rakipteyken doğru açı kapatma konusunda gelişmesi gerekiyor.
 
- ⁠Fiziksel temaslı savunmada zaman zaman geri düşüyor.
 
3.⁠ ⁠FİZİKSEL VE MENTAL PROFİL
 
FİZİKSEL
 
-⁠ ⁠Patlayıcı hız ve çeviklik güçlü yönleri.
 
- ⁠Dayanıklılık ve ikili mücadele gücü La Liga seviyesinde ortalama.
 
-⁠ ⁠Güçlenmeye açık bir vücut yapısı var.
 
MENTAL
 
- ⁠Özgüveni yüksek, sorumluluk almaktan çekinmiyor.
 
- ⁠Baskı altında risk almaya devam ediyor; bu hem artı hem eksi.
 
- ⁠Maç içi performans dalgalanmaları gösterebiliyor.
 
4.⁠ ⁠GÜÇLÜ YÖNLER
 
- Yaratıcılık ve bireysel çözüm üretme
 
- ⁠Dripling ve dar alanda etkinlik
 
- ⁠Hücumda oyun değiştirici olabilme potansiyeli
 
- ⁠Genç yaşına rağmen özgüvenli oyun karakteri
 
5.⁠ ⁠GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN ANLAR
 
⁠Karar verme hızı ve pas seçimi
 
- ⁠Savunma disiplini ve pres sürekliliği
 
- ⁠Fiziksel dayanıklılık
 
- ⁠Maç genelinde istikrar
 
6.⁠ ⁠SONUÇ
 
Henüz "maçları sürekli kazandıran" seviyede değil; ancak doğru rol, net görev tanımı ve fiziksel gelişimle üst düzey Avrupa kulüplerinin radarına girebilecek bir oyuncu.
 
Kısa vadede: Rotasyon + özel hücum rolü
 
Orta vadede: İlk 11'e yakın, yaratıcı merkez/kanat oyuncusu
 
Uzun vadede: Elit liglerde fark yaratabilecek ofansif orta saha
