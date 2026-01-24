Gaziantep FK'da Camara ve Kozlowski kararı bekleniyor

Gaziantep FK'da ara transfer dönemi yaklaşırken kulübün iki formda ismi Camara ve Kozlowski için gelen teklifler gündemi hareketlendirdi. Resmî temasların başladığı öğrenilirken, kırmızı-siyahlı camiada gözler yönetimin vereceği karara çevrildi.

YÖNETİMİN ÖNÜNDE KRİTİK DOSYA

Performanslarıyla dikkat çeken iki futbolcuya yönelik ilginin artması, Gaziantep FK yönetimini kritik bir sürecin içine soktu. Transferle ilgili son sözü kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın söylemesi beklenirken, taraftarlar da süreci yakından takip ediyor.

ANIL DEMİRCİ: "BU İLGİ TESADÜF DEĞİL"

Konuyla ilgili açıklama yapan teknik heyet adına Anıl Demirci, hem Camara hem de Kozlowski'ye gelen tekliflerin kulüp adına önemli bir fırsat olabileceğini ifade etti.

Demirci, "Camara ve Kozlowski'ye kulübümüze maddi katkı sağlayabilecek oyuncular gözüyle bakıyoruz. İkisi de sahadaki performanslarıyla bu ilgiyi hak etti" dedi.

YENİ TRANSFERLER GELECEĞE YATIRIM

Devre arasında yapılan transferlere de değinen Demirci, kadro planlamasının bilinçli şekilde yapıldığını vurguladı.

"Devre arasında yaptığımız dört transferin ikisi, geleceğe yatırım ve olası satışların yerini doldurmaya yönelikti. Gidado ve Gassama'yı bu düşünceyle kadromuza kattık" ifadelerini kullandı.

KARAR SÜRECİ MERAK EDİLİYOR

Camara ve Kozlowski'ye gelen tekliflerin detayları netleşirken, Gaziantep FK yönetiminin sportif hedefler ile ekonomik dengeyi gözeterek karar vermesi bekleniyor.

Transferlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. (Olay Medya)