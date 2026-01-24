24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
17:00
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
20:00
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
18:00
24 Ocak
Marsilya-Lens
23:05
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
21:00
24 Ocak
Rennes-Lorient
19:00
24 Ocak
Lecce-Lazio
22:45
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
20:00
24 Ocak
Como-Torino
17:00
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
23:00
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
20:30
24 Ocak
Valencia-Espanyol
18:15
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
0-145'
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
20:30
24 Ocak
Burnley-Tottenham
18:00
24 Ocak
Fulham-Brighton
18:00
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-058'
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
20:30
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
17:30
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
17:30
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
17:30
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
17:30
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
17:30
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
19:00
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
0-044'
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
22:00

Gaziantep FK'da Camara ve Kozlowski kararı bekleniyor

Ara transfer dönemi öncesi Camara ve Kozlowski'ye gelen tekliflerle hareketlenen Gaziantep FK'da yönetim, sportif hedefler ile ekonomik dengeyi gözeterek kritik bir karar sürecine girdi.

24 Ocak 2026 15:58
Fotoğraf: Gaziantepfk.org
Gaziantep FK'da Camara ve Kozlowski kararı bekleniyor






Gaziantep FK'da ara transfer dönemi yaklaşırken kulübün iki formda ismi Camara ve Kozlowski için gelen teklifler gündemi hareketlendirdi. Resmî temasların başladığı öğrenilirken, kırmızı-siyahlı camiada gözler yönetimin vereceği karara çevrildi.
 
YÖNETİMİN ÖNÜNDE KRİTİK DOSYA
 
Performanslarıyla dikkat çeken iki futbolcuya yönelik ilginin artması, Gaziantep FK yönetimini kritik bir sürecin içine soktu. Transferle ilgili son sözü kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın söylemesi beklenirken, taraftarlar da süreci yakından takip ediyor.
 
ANIL DEMİRCİ: "BU İLGİ TESADÜF DEĞİL"
 
Konuyla ilgili açıklama yapan teknik heyet adına Anıl Demirci, hem Camara hem de Kozlowski'ye gelen tekliflerin kulüp adına önemli bir fırsat olabileceğini ifade etti.
 
Demirci, "Camara ve Kozlowski'ye kulübümüze maddi katkı sağlayabilecek oyuncular gözüyle bakıyoruz. İkisi de sahadaki performanslarıyla bu ilgiyi hak etti" dedi.
 
YENİ TRANSFERLER GELECEĞE YATIRIM
 
Devre arasında yapılan transferlere de değinen Demirci, kadro planlamasının bilinçli şekilde yapıldığını vurguladı.
 
"Devre arasında yaptığımız dört transferin ikisi, geleceğe yatırım ve olası satışların yerini doldurmaya yönelikti. Gidado ve Gassama'yı bu düşünceyle kadromuza kattık" ifadelerini kullandı.
 
KARAR SÜRECİ MERAK EDİLİYOR
 
Camara ve Kozlowski'ye gelen tekliflerin detayları netleşirken, Gaziantep FK yönetiminin sportif hedefler ile ekonomik dengeyi gözeterek karar vermesi bekleniyor.
 
Transferlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. (Olay Medya)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
