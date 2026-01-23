Marsilya, Quinten Timber'ı açıkladı

Marsilya, beklenen transferini resmiyete döktü.
Fransız temsilcisi, Feyenoord'dan Hollandalı orta saha oyuncusu Quinten Timber'ı kadrosuna kattı.
Marsilya, Timber transferi için Feyenoord'a 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Marsilya, 24 yaşındaki futbolcuyla 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.
Feyenoord'da bu sezon 24 maçta süre bulan Timber, 4 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.
