TRT 1 Canlı İzle: Fenerbahçe Aston Villa bedava izle

Fenerbahçe - Aston Villa maçı şifresiz TRT 1 izle | Fenerbahçe Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Aston Villa maçını ücretsiz TRT 1 izle | Fenerbahçe - Aston Villa maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TRT 1'den canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe - Aston Villa maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Aston Villa maçı canlı yayın izleme detayları

Fenerbahçe Aston Villa maçı bedava TRT 1 izle! UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Fenerbahçe ile Aston Villa Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi linke tıklayarak TRT 1'den izleyebilirsiniz.  İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
FENERBAHÇE - ASTON VILLA MAÇI CANLI, TIKLA





FENERBAHÇE - ASTON VILLA MAÇI HANGİ RADYODA?

Fenerbahçe ile Aston Villa arasındaki zorlu UEFA Avrupa Ligi mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

- UEFA Avrupa Ligi'nde 100 maça çıktı


Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda 100 maça çıktı. Norveç deplasmanında Brann karşısında 100. mücadelesinde boy gösteren sarı-lacivertliler, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe bu kulvarda çıktığı 100 maçta 49 galibiyet, 30 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda rakip filelere 145 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 101 gol gördü.

- "2" numaralı kupada 155. sınav

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 154 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 67 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 40 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda 217 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 192 gol gördü.

- Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:


Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 100

 49

 30

 21

 145

 101
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 42

 15

 13

 14

 62

 51
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 296

 117

 64

 115

 406

 417
FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Fabio Verissimo ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor. İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor. 15 puanı bulunan İngiliz ekibi, ilk 6 haftada en fazla puan toplayan 3 takımdan birisi durumunda.

11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Duran.

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Bogarde, Tielemans, Sancho, Rogers, Buendia, Watkins.



- Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesinde sol bekte forma giyen Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakatlıkları bulunuyor. Bir süredir sakatlığı bulunan Edson Alvarez ise takıma döndü. Devre arası transfer döneminde kadroya dahi edilen Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok kadroda yer alamayacak. Öte yandan, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Youssef En-Nesyri de takıma dahil oldu.

- Jhon Duran'ın cezası kaldırıldı

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran, Aston Villa karşısında takımdaki yerini alabilecek. Ferencvaros ile iç sahada oynanan mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrasında 2 maç ceza alan Duran'ın cezası, yapılan itirazın ardından 1 maça düşürüldü. Norveç'te oynanan Brann karşılaşmasında cezası nedeniyle oynamayan Duran, Aston Villa maçında forma giyebilecek.

- Gözler Talisca'da

Fenerbahçe'de takımın en formda isimlerinden olan Anderson Talisca, Aston Villa karşısında da teknik direktör Tedesco'nun önemli kozlarından biri olacak. Brezilyalı futbolcu forma giydiği son 5 resmi mücadelede 9 kez fileleri havalandırmayı başardı. Anderson Talisca, bu sezon 28 resmi maçta oynarken 17 kez gol sevinci yaşadı.

- Bu sezon evinde kaybetmedi

Fenerbahçe, bu sezon sahasında çıktığı Avrupa maçlarında mağlubiyet yaşamadı. İç sahada bu sezonki ilk maçında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u 5-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-offunda ise Benfica'yla golsüz berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında sahasında şu ana kadar 3 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Taraftarının önünde Nice ve Stuttgart'ı yenen sarı-lacivertliler, Ferencvaros ile berabere kaldı.

- Avrupa'da 297. maç

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 297. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 296 müsabakada 117 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi. Sarı-lacivertliler, 296 mücadelede rakip fileleri 406 kez havalandırırken kalesinde 417 gol gördü.

