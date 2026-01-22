Galatasaray İlk 24'ü Garantiledi mi? UEFA Puan Durumu

Yeni UEFA formatına göre 36 takımın yer aldığı lig aşamasında, ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıradaki takımlar play-off turu oynama hakkı kazanıyor. 25. ve altındaki takımlar ise Avrupa defterini kapatıyor.

22 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Galatasaray, topladığı puanlarla ilk 24 içerisinde yer almayı matematiksel olarak garantilemiştir. Oynanan 7 maç sonunda ulaşılan puan barajı, sarı-kırmızılıların ligi ilk 24 dışında bitirme ihtimalini tamamen ortadan kaldırmıştır. Bu sonuçla Galatasaray, Avrupa'da yoluna en azından play-off turundan devam etmeyi kesinleştirmiştir.

Galatasaray için asıl kritik hedef, play-off turu oynamadan doğrudan son 16 turuna kalabilmek için ilk 8 içerisinde yer almaktır.

Puan Durumu: Temsilcimiz şu an ilk 8 potasının sınırında veya içerisinde (maç sonuçlarına göre anlık değişmektedir) yer alıyor.

Son Maç Kritik: Lig aşamasının son maçı olan Ajax karşılaşması (veya o haftaki rakibi), sarı-kırmızılıların ligi ilk 8 içinde bitirip bitiremeyeceğini tayin edecek.

Uzmanların ve istatistik kurumlarının hesaplamalarına göre lig aşamasında;

16-17 Puan: İlk 24'te yer almak için yeterli görülüyor (Galatasaray bu barajı aşmış durumda).

19-21 Puan: İlk 8 içerisinde yer alarak doğrudan tur atlamak için gerekli olan puan sınırı.

Galatasaray, Ocak ayının son haftasında oynayacağı kritik karşılaşma ile lig aşamasını tamamlayacak. Eğer sarı-kırmızılılar son maçından da galibiyetle ayrılırsa, rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın ilk 8 için çok büyük bir avantaj elde edecek.