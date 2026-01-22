Haber Tarihi: 22 Ocak 2026 14:00 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 14:00

Galatasaray İlk 24'ü Garantiledi mi? UEFA Puan Durumu

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 24'ü garantiledi mi? 22 Ocak 2026 puan durumu, kalan maçlar ve Galatasaray'ın bir üst tura yükselme ihtimali haberimizde.

Galatasaray İlk 24'ü Garantiledi mi? UEFA Puan Durumu
Abone Ol
Yeni UEFA formatına göre 36 takımın yer aldığı lig aşamasında, ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıradaki takımlar play-off turu oynama hakkı kazanıyor. 25. ve altındaki takımlar ise Avrupa defterini kapatıyor.
GALATASARAY İLK 24'Ü GARANTİLEDİ Mİ?
22 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Galatasaray, topladığı puanlarla ilk 24 içerisinde yer almayı matematiksel olarak garantilemiştir. Oynanan 7 maç sonunda ulaşılan puan barajı, sarı-kırmızılıların ligi ilk 24 dışında bitirme ihtimalini tamamen ortadan kaldırmıştır. Bu sonuçla Galatasaray, Avrupa'da yoluna en azından play-off turundan devam etmeyi kesinleştirmiştir.

HEDEF ŞİMDİ İLK 8: DOĞRUDAN SON 16
Galatasaray için asıl kritik hedef, play-off turu oynamadan doğrudan son 16 turuna kalabilmek için ilk 8 içerisinde yer almaktır.

Puan Durumu: Temsilcimiz şu an ilk 8 potasının sınırında veya içerisinde (maç sonuçlarına göre anlık değişmektedir) yer alıyor.

Son Maç Kritik: Lig aşamasının son maçı olan Ajax karşılaşması (veya o haftaki rakibi), sarı-kırmızılıların ligi ilk 8 içinde bitirip bitiremeyeceğini tayin edecek.

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN TABLOSU VE İHTİMALLER
Uzmanların ve istatistik kurumlarının hesaplamalarına göre lig aşamasında;

16-17 Puan: İlk 24'te yer almak için yeterli görülüyor (Galatasaray bu barajı aşmış durumda).

19-21 Puan: İlk 8 içerisinde yer alarak doğrudan tur atlamak için gerekli olan puan sınırı.


GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI VE TAKVİMİ
Galatasaray, Ocak ayının son haftasında oynayacağı kritik karşılaşma ile lig aşamasını tamamlayacak. Eğer sarı-kırmızılılar son maçından da galibiyetle ayrılırsa, rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın ilk 8 için çok büyük bir avantaj elde edecek.

Diğer Haberler

Galatasaray'da Wilfried Singo geri döndü Galatasaray Galatasaray'da Wilfried Singo geri döndü
Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi müjdesi! Beşiktaş Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi müjdesi!
Ankaragücü Kulübü, İlhan Cavcav'ı andı Ankaragücü Ankaragücü Kulübü, İlhan Cavcav'ı andı
Ronaldinho: 'Ben ne zaman yaşlandım?' Dünya Futbolu Ronaldinho: "Ben ne zaman yaşlandım?"
Sadettin Saran: 'Yasa dışı bir işin içinde olmam' Fenerbahçe Sadettin Saran: "Yasa dışı bir işin içinde olmam"
Fenerbahçe'den anlamlı hamle: Tribünler kırmızı-beyaz Fenerbahçe Fenerbahçe'den anlamlı hamle: Tribünler kırmızı-beyaz
Boluspor Erdem Dikbasın'ı açıkladı! Spor Toto 1. Lig Boluspor Erdem Dikbasın'ı açıkladı!
Burak Yılmaz'dan Galatasaray maçı yorumu Gaziantep FK Burak Yılmaz'dan Galatasaray maçı yorumu
Rafa Silva'nın Benfica'yla sözleşmesinin detayları belli oldu! Beşiktaş Rafa Silva'nın Benfica'yla sözleşmesinin detayları belli oldu!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray, Noa Lang için son onayı bekliyor
2
Rafa Silva için Jose Mourinho'dan gece yarısı flaş açıklama!
3
Fenerbahçe - Aston Villa: Muhtemel 11'ler
4
Trabzonspor'dan Ernest Muçi için açıklama!
5
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kasasını doldurdu!
6
Rafa Silva'nın Benfica'yla sözleşmesinin detayları belli oldu!
7
Juventus, Youssef En Nesyri için İstanbul'a geldi!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.