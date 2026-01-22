Haber Tarihi: 22 Ocak 2026 14:00 -
Güncelleme Tarihi:
22 Ocak 2026 14:00
Galatasaray İlk 24'ü Garantiledi mi? UEFA Puan Durumu
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 24'ü garantiledi mi? 22 Ocak 2026 puan durumu, kalan maçlar ve Galatasaray'ın bir üst tura yükselme ihtimali haberimizde.
Yeni UEFA formatına göre 36 takımın yer aldığı lig aşamasında, ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıradaki takımlar play-off turu oynama hakkı kazanıyor. 25. ve altındaki takımlar ise Avrupa defterini kapatıyor.
GALATASARAY İLK 24'Ü GARANTİLEDİ Mİ?22 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Galatasaray, topladığı puanlarla ilk 24 içerisinde yer almayı matematiksel olarak garantilemiştir. Oynanan 7 maç sonunda ulaşılan puan barajı, sarı-kırmızılıların ligi ilk 24 dışında bitirme ihtimalini tamamen ortadan kaldırmıştır. Bu sonuçla Galatasaray, Avrupa'da yoluna en azından play-off turundan devam etmeyi kesinleştirmiştir.HEDEF ŞİMDİ İLK 8: DOĞRUDAN SON 16Galatasaray için asıl kritik hedef, play-off turu oynamadan doğrudan son 16 turuna kalabilmek için ilk 8 içerisinde yer almaktır.Puan Durumu: Temsilcimiz şu an ilk 8 potasının sınırında veya içerisinde (maç sonuçlarına göre anlık değişmektedir) yer alıyor.Son Maç Kritik: Lig aşamasının son maçı olan Ajax karşılaşması (veya o haftaki rakibi), sarı-kırmızılıların ligi ilk 8 içinde bitirip bitiremeyeceğini tayin edecek.UEFA AVRUPA LİGİ PUAN TABLOSU VE İHTİMALLERUzmanların ve istatistik kurumlarının hesaplamalarına göre lig aşamasında;16-17 Puan: İlk 24'te yer almak için yeterli görülüyor (Galatasaray bu barajı aşmış durumda).19-21 Puan: İlk 8 içerisinde yer alarak doğrudan tur atlamak için gerekli olan puan sınırı.
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI VE TAKVİMİGalatasaray, Ocak ayının son haftasında oynayacağı kritik karşılaşma ile lig aşamasını tamamlayacak. Eğer sarı-kırmızılılar son maçından da galibiyetle ayrılırsa, rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın ilk 8 için çok büyük bir avantaj elde edecek.
