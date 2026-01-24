Trabzonspor, Daniel Karlsbakk için gün sayıyor

Trabzonspor , Norveç'in Sarpsborg takımında oynayan Daniel Karlsbakk'a imza attırmak için hazırlıklara başladı.

Başkan Ertuğrul Doğan'ın resmen anlaştıklarını açıkladığı Norveçli futbolcu, gelmek için bordo mavililerden telefon bekliyor.

PERFORMANSI

Kulübü ile sözleşmesi Aralık 2028'de sona erecek 22 yaşındaki forvet, özellikle geçen yıl dikkat çekti. 33 maçta 21 gol atan ve 3 asist yapan Karlsbakk, 24 gole katkı yaptı.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Yıldız golcünün piyasa değeri 5 milyon euro olarak gözüküyor. Karadeniz devinin genç futbolcuya 4.5 yıllık imza attıracağı belirtiliyor. 1.94 boyundaki oyuncunun senelik 1 milyon euro'ya evet dediği dile getiriliyor. Sarpsborg'a ise 2 milyon euro ödenmesi bekleniyor.