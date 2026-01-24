23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
2-1
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
0-3
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
0-0
23 Ocak
Levante-Elche
3-2
23 Ocak
Inter-Pisa
6-2
23 Ocak
Auxerre-PSG
0-1
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
2-0
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
2-2
23 Ocak
Standard Liege-Gent
0-4

Beşiktaş'ta sol bek arayışı: Tavares olmadı, alternatifler devrede!

Beşiktaş'ta Nuno Tavares transferinin çıkmaza girmesi üzerine siyah-beyazlılar sol bek için David Möller Wolfe ve Lucas Piton için girişimlerini hızlandırdı.

calendar 24 Ocak 2026 10:00
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'ta sol bek arayışı: Tavares olmadı, alternatifler devrede!
Beşiktaş'ta sol bek transferi için yürütülen çalışmalar hız kazandı.

Siyah-Beyazlılar'ın uzun süredir gündeminde yer alan Nuno Tavares transferi, oyuncunun son anda kararsız kalması nedeniyle çıkmaza girdi.


Kulübüyle anlaşma sağlanmasına rağmen Tavares'in Beşiktaş'ın teklifini geri çevirmesi üzerine yönetim, alternatif isimlere yöneldi.

GÜNDEMDE İKİ İSİM VAR

Kara Kartal, Tavares'e alternatif olarak sol bek listesindeki iki ismi gündemine aldı.

WOLFE İÇİN GİRİŞİM

Bu doğrultuda Wolverhampton forması giyen David Möller Wolfe için girişimlere başlandı. Sezon başında AZ Alkmaar'dan 12 milyon Euro bedelle İngiliz ekibine transfer olan 23 yaşındaki Norveçli oyuncunun, takımının ligdeki mevcut durumu nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş, böylece Wolverhampton'dan Agbadou'dan sonra ikinci ismi de transfer gündemine dahil etti

PİTON İÇİN YANIT BEKLENİYOR

Öte yandan Beşiktaş, Tavares sürecinin uzaması ihtimaline karşı Brezilya'dan Lucas Piton'u da alternatif olarak hazırda tutuyor. Vasco da Gama forması giyen ve sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki sol bek için bonservis pazarlıkları sürüyor. Siyah-beyazlıların Piton için 7 milyon Euro teklif ettiği ve Brezilya kulübünden yanıt beklediği belirtildi.

Bu sezon Vasco da Gama ile 56 maça çıkan, İtalyan pasaportuna da sahip olan Lucas Piton, 1 gol ve 11 asistlik performansıyla dikkat çekti.

YÖNETİM, KISA SÜREDE SONUÇLANDIRMAYI HEDEFLİYOR

Yönetimin, Tavares transferinde yaşanacak gelişmelere göre Wolfe veya Piton transferini kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
