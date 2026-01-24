24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
17:00
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
20:00
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-021'
24 Ocak
M.City-Wolves
18:00
24 Ocak
Marsilya-Lens
23:05
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
21:00
24 Ocak
Rennes-Lorient
19:00
24 Ocak
Lecce-Lazio
22:45
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
20:00
24 Ocak
Como-Torino
17:00
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
23:00
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
20:30
24 Ocak
Valencia-Espanyol
18:15
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
16:00
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
20:30
24 Ocak
Burnley-Tottenham
18:00
24 Ocak
Fulham-Brighton
18:00
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
15:30
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
20:30
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
17:30
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
17:30
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
17:30
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
17:30
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
17:30
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
19:00
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
16:00
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-159'
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
4-057'
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
22:00

Antalya, turnuva ve kamplara yaptığı ev sahipliğiyle dünya okçuluğunun merkezi oldu

Antalya, elverişli iklimi, güçlü tesisleri ve ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlarla dünya okçuluğunun merkezi konumuna yükseldi

24 Ocak 2026 13:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Antalya, turnuva ve kamplara yaptığı ev sahipliğiyle dünya okçuluğunun merkezi oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Antalya, turnuva ve kamplara yaptığı ev sahipliğiyle dünya okçuluğunun merkezi haline geldi.

İklimi dolayısıyla yılın büyük bölümünde açık havada ok atmaya müsait olan Antalya, ev sahipliği yaptığı uluslararası yarışmalar, birçok ülke milli takımını konuk ettiği kamplar ve kongrelerle dünya okçuluğunun en önemli merkezlerinden biri oldu.

Her yıl çok sayıda uluslararası okçuluk organizasyonun düzenlendiği kentte, 5 yıldızlı otellerde kamp yapan milli takımlar ve yabancı sporcular, turnuvalara hazırlanıyor.


Kent merkezinde bulunan 100. Yıl Okçuluk Tesisleri de onlarca sporcunun aynı anda ok attığı yarışmalara ev sahipliği yapma potansiyeli taşıyor.

Spor altyapı yatırımlarının her geçen gün arttığı Antalya, organizasyon tecrübesiyle de dünyada tercih edilen kentlerin başında yer alıyor.

Bu yıl 17 Mayıs'ta Avrupa Okçuluk Kongresi'ne ev sahipliği yapacak Antalya'da 18-24 Mayıs tarihlerinde de Açık Hava Avrupa Şampiyonası düzenlenecek.

Antalya ayrıca Avrupa Grand Prix organizasyonuna 20-26 Nisan'da, Dünya Kupası'nın 3. ayağına da 9-14 Haziran'da ev sahipliği yapacak.

- Ergin: "Dünya okçuluğunun merkezi haline geldi"

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine, Antalya'nın Okçuluk Milli Takımı'nın yuvası haline geldiğini söyledi.

Uzun yıllardır çalışmalarını Antalya'da sürdürdüklerini belirten Ergin, "Milli takımımızın çalışma merkezi Antalya oldu. Aslında Antalya sadece bizim değil tüm ülkelerin ilgisini çekiyor. Antalya, dünya okçuluğunun merkezi haline geldi. 100. Yıl Okçuluk Tesisi, dünya okçuluğunda 'Okçuluğun Wimbledonı' olarak adlandırılıyor. Bununla gurur duyuyoruz." dedi.

Antalya'da 6 ülkenin katılımı ile sezon öncesi ortak hazırlık kampı düzenleyeceklerini dile getiren Ergin, şunları kaydetti:

"Dünyanın önde gelen ülkeleri Antalya'da bizimle kamp yapmak istiyor. Bu ayın sonunda Almanya, Belçika, İspanya, Hindistan, İngiltere ve Çekya ile hazırlık çalışmaları yapacağız, yarışmalar düzenleyeceğiz. İklim şartları, ulaşılabilirliğinin kolay olması kentin cazibesini arttırıyor. Son dönemde de milli takımlarımız kazandıkları başarılar ile göz önüne çıkmış durumda. Bu iki durum birleşinde kendisini ileriye taşımak isteyen ülkeler Antalya'da bizimle kamp yaparak gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyor."

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 7 6 6 29 19 27
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 19 2 10 7 16 34 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
