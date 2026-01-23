23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
2-1
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
0-3
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
0-079'
23 Ocak
Levante-Elche
1-160'
23 Ocak
Inter-Pisa
3-272'
23 Ocak
Auxerre-PSG
0-1
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
2-0
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
2-2
23 Ocak
Standard Liege-Gent
0-274'

5 hakemin bahis cezası itirazına ret kararı

TFF Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8'er ay hak mahrumiyeti cezası alan 5 hakemin itirazını reddederken, 45 gün ile 9 ay arasında ceza alan 7 futbolcunun başvurularını da kabul etmedi.

calendar 23 Ocak 2026 23:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
5 hakemin bahis cezası itirazına ret kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8'er ay hak mahrumiyeti cezası alan 5 hakemin itirazını reddetti.
 
TFF'nin açıklamasına göre Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen ve 8'er ay ceza verilen 5 hakemin karara itirazı incelendi.
 
Tahkim Kurulu, toplantıda itirazları değerlendirdi ve verilen kararları onadı.
 
Bahis eylemi nedeniyle daha önce 149 hakemin kariyeri sona ererken bugün, 2'si klasman yardımcı hakem, 3'ü üst klasman 5 ismin faal hakemliği bitti.
 
Kurulun 45 gün ila 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan 7 futbolcunun itirazlarını da reddettiği duyuruldu.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.