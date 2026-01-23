23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
2-1
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
0-3
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
0-076'
23 Ocak
Levante-Elche
1-158'
23 Ocak
Inter-Pisa
3-270'
23 Ocak
Auxerre-PSG
0-1
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
2-0
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
2-2
23 Ocak
Standard Liege-Gent
0-272'

Jasikevicius: "Üçüncü periyottaki oyun galibiyeti getirdi"

EuroLeague'in 24. haftasında Baskonia'yı 84-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, üçüncü çeyrekte yakalanan üstünlüğün maçın kaderini belirlediğini söyledi.

23 Ocak 2026 23:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague'in 24. haftasında sahasında İspanya ekibi Kosner Baskonia'yı 84-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, özellikle üçüncü periyotta sergiledikleri performansın galibiyetti getirdiğini söyledi.
 
Litvanyalı başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
 
Oyuncuları ve taraftarı kutlayan Jasikevicius, "İlk yarı kötü oynadık. İkinci yarıda da yeterince mükemmel değildik. Eksiklerimiz var. Enerjimiz yeterli değildi. İki gün önce zor şartlar altında bir galibiyet almıştık. Üçüncü çeyrekte iyi oynadık ve elde ettiğimiz avantajla galibiyet elde ettik." ifadelerini kullandı.
 
Son maçlarda sergilediği performansla dikkati çeken ABD'li oyuncu Talen Horton Tucker'ın performansına da değinen Sarunas Jasikevicius, "Çok iyi bir performans sergiliyor. Ancak geliştireceği çok fazla yönü var. Bize maçlar kazandırıyor. Bizi dinliyor. Değişiyor ve gelişiyor. Saha içinde doğru pozisyonları buluyor. Performansının daha iyi olacağını biliyorum." dedi.
 
Kosner Baskonia Başantrenörü Paolo Galbiati ise çok kolay atışlar kaçırdıklarını ve basit hatalar yaptıklarını aktardı.
 
İtalyan çalıştırıcı, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Fenerbahçe, sert bir takım. Sert oynadılar. Çok kolay atışlar kaçırdık ve basit hatalar yaptık."diye konuştu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
