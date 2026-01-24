24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
17:00
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
20:00
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-027'
24 Ocak
M.City-Wolves
18:00
24 Ocak
Marsilya-Lens
23:05
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
21:00
24 Ocak
Rennes-Lorient
19:00
24 Ocak
Lecce-Lazio
22:45
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
20:00
24 Ocak
Como-Torino
17:00
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
23:00
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
20:30
24 Ocak
Valencia-Espanyol
18:15
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
16:00
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
20:30
24 Ocak
Burnley-Tottenham
18:00
24 Ocak
Fulham-Brighton
18:00
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
15:30
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
20:30
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
17:30
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
17:30
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
17:30
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
17:30
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
17:30
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
19:00
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
16:00
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-265'
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
4-063'
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
22:00

Gaziantep Basketbol, Şemsettin Baş yönetiminde çok farklı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden kırmızı-siyahlı ekip, başantrenör Şemsettin Baş yönetiminde iki sezonda çıktığı 35 maçın 30'unu kazandı

Gaziantep Basketbol, Şemsettin Baş yönetiminde çok farklı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, başantrenör Şemsettin Baş yönetiminde çıktığı 35 maçın 30'unu kazandı.

Güneydoğu temsilcisi, 2024-2025 sezonunun ilk 18 haftasında sadece 6 galibiyet aldı ve 16. sıraya kadar gerileyince başantrenör Ali Yıldırım ile yollarını ayırdı.

Sezona Şemsettin Baş ile devam eden Gaziantep ekibi, 16 maçın 13'ünü kazanarak ligi 7. sırada tamamladı.


Bu sezon başında yoğun bir hazırlık dönemi geçiren ve kendi kadrosunu oluşturan tecrübeli başantrenör, ligde çıktığı 19 maçın 17'sinde galibiyet sevinci yaşadı, geçen sezon alt sıralardan aldığı takımı bu sezon liderlik koltuğuna oturttu.

- 10 maçtır kazanıyor

Son 10 maçını kazanan ekibiyle Süper Lig'i hedefleyen Şemsettin Baş, AA muhabirine, takım olarak iyi çalıştıklarını ve oyuncularının sisteme inanmasıyla birlikte başarının geldiğini söyledi.

Takımın başarısını bireysel istatistiklerden daha çok önemsediğini ifade eden Baş, şunları kaydetti:

"Hep söylüyorum, benim sistemim mücadele eden, bireysellikten uzak, takım oyununa dayalı birbiriyle yardımlaşan ve topu paylaşan bir sistem. Geçen sene elimizdeki oyuncular buna inanmıştı. Bu sene kendimiz seçtik, formata ve oyun düzenine uygun oyuncuları seçtik. Ben oyuncuları alırken önce karakterli olmasına bakıyorum. İyi oyuncu veya diğer takımlarda oynamış çok faydalı oyunculardan ziyade karakterli, savaşan ve takımı için kendisini feda eden oyunculara bakıyorum. Özellikle bu tip bir takım kurduğum için çok mutluyum."

- Hedef şampiyonluk

Takım olarak bütün maçları kazanmak istediklerini aktaran Baş, "Kaybediyorsak da mücadele ederek, son topa kadar savaşarak kaybedelim. Çok zor kaybeden bir takım olduk. Kalan 14 maçımız var, final maçı. Şu an lideriz, ilk yarıyı lider tamamladık. İkinci devreyi de inşallah lider bitirip şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Takım olarak gelen başarının kendisini her zaman mutlu ettiğini anlatan Baş, "Saha dışında Boray Bey, Özer Bey bize inanılmaz bir çalışma fırsatı tanıyor, sadece sahaya konsantre oluyoruz. Kulübümüz bize her türlü olanağı sağlıyor, biz de oyuncularımızı inandırabiliyoruz." diye konuştu.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.