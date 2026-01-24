Galatasaray, Yaser Asprilla'yı bu gece getiriyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Noa Lang'ın ardından bir kanat oyuncusunu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Sarı-Kırmızılılar, Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Yaser Asprilla ve kulübü Girona ile anlaşma sağladı.
Asprilla'nın ilk etapta kiralık olarak takıma katılacak, belirli sayıda maça çıkması durumunda ise zorunlu satın alma maddesinin devreye girecek.
Kolombiyalı futbolcu, bugün 23:00'de İstanbul'a getirilecek.
TOPLAM MALİYET 23 MİLYON EURO
Asprilla'nın bonservisiyle takıma katılması durumunda Sarı-kırmızılılara toplam maliyeti 23 milyon euro civarında olacak.
EN YÜKSEK TEKLİFİ G.SARAY SUNDU
Öte yandan Kolombiyalı kanat oyuncusunu Benfica, Ajax ve Marsilya da istedi ve hala istiyorlar. Ancak Girona'ya en iyi teklifi yapan takım Galatasaray...
PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ
Yaser Asprilla, Girona formasıyla toplam 17 resmi maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlarken, özellikle oyun içi dinamizmi ve çok yönlülüğüyle dikkat çekti. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 12 milyon euro.
