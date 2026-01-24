24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
17:00
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
20:00
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
18:00
24 Ocak
Marsilya-Lens
23:05
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
21:00
24 Ocak
Rennes-Lorient
19:00
24 Ocak
Lecce-Lazio
22:45
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
20:00
24 Ocak
Como-Torino
17:00
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
23:00
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
20:30
24 Ocak
Valencia-Espanyol
18:15
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
0-145'
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
20:30
24 Ocak
Burnley-Tottenham
18:00
24 Ocak
Fulham-Brighton
18:00
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-058'
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
20:30
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
17:30
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
17:30
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
17:30
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
17:30
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
17:30
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
19:00
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
0-044'
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
22:00

Galatasaray, Yaser Asprilla'yı bu gece getiriyor

Galatasaray, Girona'da forma giyen Yaser Asprilla ve kulübüyle anlaştı. Futbolcu İstanbul'a getiriliyor.

24 Ocak 2026 15:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Yaser Asprilla'yı bu gece getiriyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Noa Lang'ın ardından bir kanat oyuncusunu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı-Kırmızılılar, Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Yaser Asprilla ve kulübü Girona ile anlaşma sağladı.

Asprilla'nın ilk etapta kiralık olarak takıma katılacak, belirli sayıda maça çıkması durumunda ise zorunlu satın alma maddesinin devreye girecek.


Kolombiyalı futbolcu, bugün 23:00'de İstanbul'a getirilecek.

TOPLAM MALİYET 23 MİLYON EURO

Asprilla'nın bonservisiyle takıma katılması durumunda Sarı-kırmızılılara toplam maliyeti 23 milyon euro civarında olacak.

EN YÜKSEK TEKLİFİ G.SARAY SUNDU

Öte yandan Kolombiyalı kanat oyuncusunu Benfica, Ajax ve Marsilya da istedi ve hala istiyorlar. Ancak Girona'ya en iyi teklifi yapan takım Galatasaray...

PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Yaser Asprilla, Girona formasıyla toplam 17 resmi maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlarken, özellikle oyun içi dinamizmi ve çok yönlülüğüyle dikkat çekti. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 12 milyon euro.

 



  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
