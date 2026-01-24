Fenerbahçe'de transfer iptal: Beto!

Ara transferin en etkili kulüplerinden Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.
Youssef En-Nesyri'yi Juventus'a göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, gündemine Everton'dan Beto'yu almıştı. Sarı-Lacivertliler'de, Gineli golcünün transferiyle ilgili nihai karar alındı.
TEMSİLCİSİ, İSTANBUL'A GELMİŞTİ
Fenerbahçe, Portekizli santrfor için İngiliz kulübüne resmi teklifini sunmuş ve oyuncunun temsilcisini İstanbul'a davet etmişti.
İKİ GÖRÜŞME YAPILDI, KULÜPLER ANLAŞAMADI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beto'nun temsilcisi Chi Azeh Ivo, Fenerbahçe ile iki görüşme birden yaptı.
Haberin devamında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde kulüplerin anlaşamaması nedeniyle transferin iptal olduğu aktarıldı.
Chi Azeh Ivo'nun da İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye döndüğü bildirildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Beto bu sezon Everton formasıyla 25 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı verdi. Piyasa değeri 20 milyon euro olan Beto'nun Everton'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
