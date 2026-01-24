24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
17:00
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
20:00
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
18:00
24 Ocak
Marsilya-Lens
23:05
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
21:00
24 Ocak
Rennes-Lorient
19:00
24 Ocak
Lecce-Lazio
22:45
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
20:00
24 Ocak
Como-Torino
17:00
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
23:00
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
20:30
24 Ocak
Valencia-Espanyol
18:15
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
0-145'
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
20:30
24 Ocak
Burnley-Tottenham
18:00
24 Ocak
Fulham-Brighton
18:00
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-058'
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
20:30
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
17:30
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
17:30
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
17:30
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
17:30
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
17:30
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
19:00
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
0-044'
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
22:00

Beşiktaş'tan Thilo Kehrer hamlesi: Teklif yapıldı

Beşiktaş, 29 yaşındaki Alman stoper Thilo Kehrer için Monaco'ya teklifini sundu. İşte detaylar..

Beşiktaş'tan Thilo Kehrer hamlesi: Teklif yapıldı
Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor...

Gabriel Paulista'yla yollarını ayıran ve Wolverhampton'dan Emmanuel Agbadou transferinde masadan kalkan Beşiktaş, savunmanın merkezine yapacağı takviye için çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlı takımın gündemindeki isim ise Monaco'dan Thilo Kehrer.

BEŞİKTAŞ TEKLİFİNİ SUNDU


Foot Mercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, Monaco'ya 12 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonus içeren toplam 15 milyon euroluk resmi bir teklif sundu. Ancak bu rakam, Fransız kulübünü şimdilik tatmin etmiş değil.

20 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Haberde Monaco'nun finansal fair-play dengelerini koruyabilmek adına satış yapmak zorunda olduğu ve Kehrer için 20 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtildi.

BU SEZON KEHRER

Bu sezon Monaco formasıyla Ligue 1'de, Fransa Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 21 maça çıkan Thilo Kehrer gol veya asist kaydedemedi.

KARİYERİ

Kariyerinde daha önce Tübingen, Reutling, Stuttgart, Schalke, PSG ve West Ham United formalarını giyen deneyimli oyuncu, Monaco'ya 11 milyon euro bonservisle 2024/25 sezonunda transfer olmuştu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
