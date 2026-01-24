24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
17:00
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
20:00
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-027'
24 Ocak
M.City-Wolves
18:00
24 Ocak
Marsilya-Lens
23:05
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
21:00
24 Ocak
Rennes-Lorient
19:00
24 Ocak
Lecce-Lazio
22:45
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
20:00
24 Ocak
Como-Torino
17:00
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
23:00
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
20:30
24 Ocak
Valencia-Espanyol
18:15
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
16:00
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
20:30
24 Ocak
Burnley-Tottenham
18:00
24 Ocak
Fulham-Brighton
18:00
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
15:30
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
20:30
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
17:30
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
17:30
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
17:30
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
17:30
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
17:30
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
19:00
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
16:00
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-265'
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
4-063'
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
22:00

Patrick van Aanholt: "Noa Lang, Galatasaray'da başarılı olacak"

Eski Galatasaraylı Patrick van Aanholt, Noa Lang'in Türkiye'de daha özgür bir oyun oynayacağını ve başarılı olacağını belirterek, oyuncunun karakterinin de ligde uyum sağlayacağını vurguladı.

24 Ocak 2026
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang için eski Galatasaraylı Patrick van Aanholt'tan övgü dolu sözler geldi.
 
2021-2023 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen Van Aanholt, ESPN'e verdiği röportajda, Türkiye Ligi'nin seviyesinin sık sık küçümsendiğini vurguladı.
 
"Lig fiziksel, yoğun ve futbol açısından güçlü. Ama bireysel yetenek için de alan var. Noa, İtalya'ya göre burada daha fazla özgürlük elde edecek" diyen Van Aanholt, Napoli'den yapılacak kiralama transferinin Lang için ideal olduğunu belirtti. "Altı aylık bir süre için bu mükemmel. Kendini yeniden gösterebilir ve özgüven kazanabilir. Noa'nın Dünya Kupası'na gitmesi gerekiyor. 91. dakikada bile fark yaratabilecek bir oyuncu; geçen sezon De Kuip'te Feyenoord'a karşı bunu gördük" ifadelerini kullandı.
 
Van Aanholt, Lang'in karakterinin Türkiye'de iyi uyum sağlayacağını da vurguladı: "Türkiye'de oyuncuların tavırlarını severler. Karakteri olan oyuncuları. Noa sıcak kanlı bir oyuncu, orada tam yerine oturur. Performans gösterirse, tavrını, stilini, müziğini her şeyi sahiplenirler."
 
Son olarak Van Aanholt, Lang'in Cim Bom Bom'da başarılı olacağından emin olduğunu söyledi: "Noa, Hollanda'da tanıdığımız gibi oynarsa, bu büyük bir başarı olur. Türkiye'de insanlar onu sevecek."
 
 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 7 6 6 29 19 27
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 19 2 10 7 16 34 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
