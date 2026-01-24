Patrick van Aanholt: 'Noa Lang, Galatasaray'da başarılı olacak'

Galatasaray 'ın yeni transferi Noa Lang için eski Galatasaraylı Patrick van Aanholt'tan övgü dolu sözler geldi.

2021-2023 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen Van Aanholt, ESPN'e verdiği röportajda, Türkiye Ligi'nin seviyesinin sık sık küçümsendiğini vurguladı.

"Lig fiziksel, yoğun ve futbol açısından güçlü. Ama bireysel yetenek için de alan var. Noa, İtalya'ya göre burada daha fazla özgürlük elde edecek" diyen Van Aanholt, Napoli'den yapılacak kiralama transferinin Lang için ideal olduğunu belirtti. "Altı aylık bir süre için bu mükemmel. Kendini yeniden gösterebilir ve özgüven kazanabilir. Noa'nın Dünya Kupası'na gitmesi gerekiyor. 91. dakikada bile fark yaratabilecek bir oyuncu; geçen sezon De Kuip'te Feyenoord'a karşı bunu gördük" ifadelerini kullandı.

Van Aanholt, Lang'in karakterinin Türkiye'de iyi uyum sağlayacağını da vurguladı: "Türkiye'de oyuncuların tavırlarını severler. Karakteri olan oyuncuları. Noa sıcak kanlı bir oyuncu, orada tam yerine oturur. Performans gösterirse, tavrını, stilini, müziğini her şeyi sahiplenirler."

Son olarak Van Aanholt, Lang'in Cim Bom Bom'da başarılı olacağından emin olduğunu söyledi: "Noa, Hollanda'da tanıdığımız gibi oynarsa, bu büyük bir başarı olur. Türkiye'de insanlar onu sevecek."