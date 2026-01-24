24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
17:00
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
20:00
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
18:00
24 Ocak
Marsilya-Lens
23:05
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
21:00
24 Ocak
Rennes-Lorient
19:00
24 Ocak
Lecce-Lazio
22:45
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
20:00
24 Ocak
Como-Torino
17:00
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
23:00
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
20:30
24 Ocak
Valencia-Espanyol
18:15
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
0-1DA
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
20:30
24 Ocak
Burnley-Tottenham
18:00
24 Ocak
Fulham-Brighton
18:00
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-060'
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
20:30
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
17:30
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
17:30
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
17:30
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
17:30
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
17:30
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
19:00
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
0-045'
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
22:00

Başakşehir durdurulamıyor: 4'te 4

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

calendar 24 Ocak 2026 16:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Başakşehir durdurulamıyor: 4'te 4
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, Kayserispor'u konuk etti. 

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı. 

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada penaltıdan Davie Selke, 67. dakikada kendi kalesine Ramazan Civelek ve 86. dakikada Nuno da Costa kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 29'a yükseltti. İstanbul ekibi, son 6 maçta 5 kez galip gelirken, tek beraberliğini Fenerbahçe karşısında aldı.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan ve üst üste 2. yenilgisini alan Kayserispor ise 15 puanda kaldı. 

Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor ise deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. 

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
 Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Zecorner Kayserispor- RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

12. dakikada orta sahanın sağından aldığı topla içe kateden Ramazan Civelek'in şutu RAMS Başakşehirli savunma oyuncularına çarparak kornere gitti.

14. dakikada sarı-kırmızılıların kullandığı kornerde Ramazan'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak rakip takımın savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.


33. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ortasında topla buluşan Harit, Denswil'in müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Batuhan Kolak penaltı noktasını gösterdi.

35. dakikada penaltıyı kullanan Selke, top ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

38. dakikada RAMS Başakşehir'in gelişen atağında ceza sahası sağında topla buluşan Harit'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

ilk 45 dakikayı RAMS Başkaşehir 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

BİRAZDAN...
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
