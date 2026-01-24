RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı.





Davie Selke, 67. dakikada kendi kalesine Ramazan Civelek ve 86. dakikada Nuno da Costa kaydetti.



Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 29'a yükseltti. İstanbul ekibi, son 6 maçta 5 kez galip gelirken, tek beraberliğini Fenerbahçe karşısında aldı.



Galibiyet hasreti 5 maça çıkan ve üst üste 2. yenilgisini alan Kayserispor ise 15 puanda kaldı.



Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor ise deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, Kayserispor'u konuk etti.Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada penaltıdan