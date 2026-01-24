23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
2-1
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
0-3
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
0-0
23 Ocak
Levante-Elche
3-2
23 Ocak
Inter-Pisa
6-2
23 Ocak
Auxerre-PSG
0-1
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
2-0
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
2-2
23 Ocak
Standard Liege-Gent
0-4

Mathias Lovik: "İlk maçta 3 puan çok önemliydi"

Trabzonspor'un yeni transferi Mathias Lovik, Kasımpaşa karşısında forma giydiği ilk maçta takımın 2-1'lik galibiyetini değerlendirerek, "Her maçın zorluğu var ama önemli olan 3 puanı alabilmekti" dedi.

calendar 24 Ocak 2026 00:29 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2026 00:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Trabzonspor'un yeni transferi Mathias Lovik, "Önemli olan 3 puanı alabilmek, galibiyeti alabilmekti. Bugün de öyle oldu." dedi.
 
Bordo-mavili takım formasıyla ilk maçına çıkan Lovik, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarın yarattığı atmosferin çok güzel olduğunu belirterek, "Her zaman yeni kulübümüzle oynadığımız yeni takımımızla oynadığımız ilk maç çok özeldir. Bugün de benim için özel bir gün, özel bir gece oldu. Benim adıma bu tür atmosferde bu tür bir statta bu tür bir seyirciyle oynadığım ilk maçtı. Dolayısıyla zor oldu ama güzel oldu. Gün gün daha iyi olacaktır ama kazanmak da ayrıca mutlu ediyor." diye konuştu.
 
Karşılaşmanın kendisi için zor olduğunun altını çizen Lovik, "Çünkü henüz sadece 3 ya da 4 antrenmanda takımla beraber olma fırsatı buldum ama arkadaşlarım çok iyi insanlar, çok iyi takım arkadaşları. Gruba dahil olabilmek çok kolay oldu. Saha içerisinde iletişimimiz de gayet iyi oldu. Birbirimizle uyumumuz da çok iyi oldu. Neredeyse herkes İngilizce konuşuyor. Dolayısıyla saha içerisinde çok iyi ve güzel bir iletişim kurduğumuzu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.
 
"Her maçın kendi içinde zorluğu var ama önemli olan 3 puanı alabilmek, galibiyeti alabilmekti." ifadelerini kullanan Lovik, sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Bugün de öyle oldu. Bizi de çok mutlu etti. İlk gol, Onuachu'nun attığı gol hakikaten bir takım golü diyebiliriz. İkincisi çılgınca bir gol oldu. Çok güzel bir aşırtma golü. Benim için ikinci bir önemi daha var ikinci attığımız golün. Çünkü yediğimiz gol benim hatam olarak değerlendirilebilir. Takımın da benim hatamı düzeltmesi veya üstüne galip gelmesi beni de ayrıca mutlu ediyor. Hedefimin Manchester United'da oynamak olduğunu ifade etmiştim. Burada her maçı iyi oynayıp her maçta başarılar kazanıp sonra da kupalar kazanmak istiyorum." 
 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
