23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Bayern Münih'ten Edin Dzeko yanıtı!

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Schalke ile Almanya'ya geri dönen eski takım arkadaşı Edin Dzeko ile ilgili konuştu.

calendar 23 Ocak 2026 12:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Bundesliga II'de zirve mücadelesi veren Schalke 04, Fiorentina'dan deneyimli golcü Edin Dzeko ile kadrosunu güçlendirdi.

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, ligde Augsburg ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

KOMPANY'DEN AÇIKLAMA

Dzeko ile Manchester City'de takım arkadaşı olan Kompany, 39 yaşındaki futbolcunun Almanya'ya geri dönüşüyle ilgili gelen soruya cevap verdi.


Kompany, Dzeko'nun Schalke için çok önemli bir transfer olduğunu söyledi. Belçikalı teknik adam, "O zamanlar Wolfsburg'dan Manchester City'ye Alman ligi şampiyonu olarak gelmişti ve bizim için çok önemli bir transferdi. Bu seviyede bu kadar uzun süre oynamaya devam etmesi, profesyonelliğini gösteriyor. Manuel Neuer ile de her zaman bu konuyu konuşuyoruz, o yaşta bu kadar formda kalmak... Bu profesyonellik. Schalke için çok önemli bir transfer. Tekniği ile ikinci ligde çok iyi olabilir. Kariyerimde çok önemli bir yeri var ve ona en iyisini diliyorum." dedi.

SEZON SONUNA KADAR İMZA

Schalke, Fiorentina'dan Edin Dzeko ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.



