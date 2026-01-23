Bayern Münih'ten Edin Dzeko yanıtı!

Bundesliga II'de zirve mücadelesi veren Schalke 04, Fiorentina'dan deneyimli golcü Edin Dzeko ile kadrosunu güçlendirdi.Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, ligde Augsburg ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Dzeko ile Manchester City'de takım arkadaşı olan Kompany, 39 yaşındaki futbolcunun Almanya'ya geri dönüşüyle ilgili gelen soruya cevap verdi.Kompany, Dzeko'nun Schalke için çok önemli bir transfer olduğunu söyledi. Belçikalı teknik adam,dedi.Schalke, Fiorentina'dan Edin Dzeko ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.