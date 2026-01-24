23 Ocak
Giuseppe Meazza'da Inter fırtınası: Geri dönüş!

İtalya Serie A 22. haftasında lider Inter, lig sonuncusu Pisa karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 6-2 galip ayrılarak unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

İtalya Serie A 22. hafta karşılaşmasında lider Inter, lig sonuncusu Pisa karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta sahadan 6-2 galip ayrıldı. 
 
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta Pisa, Stefano Moreno'nun 11 ve 23. dakikalardaki golleriyle 2-0 öne geçti.
 
UNUTULMAYACAK BİR GERİ DÖNÜŞ
 
Inter'in yoğun baskılarına dayanamayan Pisa savunması penaltıya sebebiyet verdi. Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda bu fırsatı geri tepmeyen Piotr Zielinski 39. dakikada penaltıdan geri dönüşün fitilini ateşledi.
 
Bu golden yalnızca iki dakika sonra Inter kaptanı Lautaro Martinez ceza sahası içindeki darbeli kafa vuruşuyla skoru eşitledi. Forvet hattında Martinez'in partneri genç İtalyan Francesco Pio Esposito, ilk yarı bitmeden 45+2'de sahneye çıktı ve ön direğe yaptığı koşu sonrası usta işi kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.
 
PERDEYİ FEDERICO DIMARCO AÇTI
 
İkinci yarının son bölümüne kadar sakin giden maçta gol perdesini 82. dakikada çok şık bir yarım voleyle Federico Dimarco açtı. Sezon başında Parma'dan takıma katılan Ange-Yoan Bonny 86. dakikada ceza sahası içinden ters ayağıyla vurdu ve farkı üçe çıkardı.
 
Artık Pisalı futbolcular maçın bitmesi için dua ederken 90+3'te Henrikh Mkhitaryan karşılaşmanın skorunu belirledi.
 
HAKAN ÇALHANOĞLU VE İSAK VURAL
 
Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve İsak Vural sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
 
PUAN DURUMU VE SONRAKİ MAÇLAR
 
Bu sonuçla birlikte Inter puanını 52'ye çıkarırken, Pisa 14 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Inter, Cremonese'ye konuk olacak. Pisa ise Sassuolo'yu ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.