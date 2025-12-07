07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
0-0DA
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
1-174'
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
0-09'
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Ertuğrul Arslan: "Gurur duyuyorum"

Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, Erzurum FK maçının ardından konuştu.

calendar 07 Aralık 2025 18:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ertuğrul Arslan: 'Gurur duyuyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yi 2-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, oyuncularının elinden gelenin fazlasını yaptığını söyledi.

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta deplasmandaki Sivasspor maçında mağlup olduklarını ve maçla birlikte bazı oyuncuları da kaybettiğini belirtti.

Oyuncularıyla sürekli takımın başarısı için konuştuğunu anlatan Arslan, "Bu takımın hep üst sıralarda olması gerektiğini söylüyorum. Maça iyi hazırlandık. Takım bana göre elinden gelenin fazlasını yapıyor. Oyuncularım artık desteği hak ediyorlar. Yönetim bize her zaman destek olmaya çalışıyor ama yetmez. Bolu halkının da kenetlenmesi lazım. İleri gelenlerin kenetlenmesi lazım." diye konuştu.


Kendisinin ilk teknik direktörlük deneyimi olduğuna dikkati çeken Arslan, "Kendimi hazır hissettiğim için geldim. Bunu da oyuncu gurubuna söyledim. Siz benim için ilksiniz, ilkler hiç bir zaman unutulmaz. Onun için gösterdikleri mücadele olağan üstü. Onlarla gurur duyuyorum." dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.