Ertuğrul Arslan: 'Gurur duyuyorum'

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yi 2-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, oyuncularının elinden gelenin fazlasını yaptığını söyledi.
Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta deplasmandaki Sivasspor maçında mağlup olduklarını ve maçla birlikte bazı oyuncuları da kaybettiğini belirtti.
Oyuncularıyla sürekli takımın başarısı için konuştuğunu anlatan Arslan, "Bu takımın hep üst sıralarda olması gerektiğini söylüyorum. Maça iyi hazırlandık. Takım bana göre elinden gelenin fazlasını yapıyor. Oyuncularım artık desteği hak ediyorlar. Yönetim bize her zaman destek olmaya çalışıyor ama yetmez. Bolu halkının da kenetlenmesi lazım. İleri gelenlerin kenetlenmesi lazım." diye konuştu.
Kendisinin ilk teknik direktörlük deneyimi olduğuna dikkati çeken Arslan, "Kendimi hazır hissettiğim için geldim. Bunu da oyuncu gurubuna söyledim. Siz benim için ilksiniz, ilkler hiç bir zaman unutulmaz. Onun için gösterdikleri mücadele olağan üstü. Onlarla gurur duyuyorum." dedi.
Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta deplasmandaki Sivasspor maçında mağlup olduklarını ve maçla birlikte bazı oyuncuları da kaybettiğini belirtti.
Oyuncularıyla sürekli takımın başarısı için konuştuğunu anlatan Arslan, "Bu takımın hep üst sıralarda olması gerektiğini söylüyorum. Maça iyi hazırlandık. Takım bana göre elinden gelenin fazlasını yapıyor. Oyuncularım artık desteği hak ediyorlar. Yönetim bize her zaman destek olmaya çalışıyor ama yetmez. Bolu halkının da kenetlenmesi lazım. İleri gelenlerin kenetlenmesi lazım." diye konuştu.
Kendisinin ilk teknik direktörlük deneyimi olduğuna dikkati çeken Arslan, "Kendimi hazır hissettiğim için geldim. Bunu da oyuncu gurubuna söyledim. Siz benim için ilksiniz, ilkler hiç bir zaman unutulmaz. Onun için gösterdikleri mücadele olağan üstü. Onlarla gurur duyuyorum." dedi.