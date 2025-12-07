Ertuğrul Arslan: 'Gurur duyuyorum'

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yi 2-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, oyuncularının elinden gelenin fazlasını yaptığını söyledi.Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta deplasmandaki Sivasspor maçında mağlup olduklarını ve maçla birlikte bazı oyuncuları da kaybettiğini belirtti.Oyuncularıyla sürekli takımın başarısı için konuştuğunu anlatan Arslan,diye konuştu.Kendisinin ilk teknik direktörlük deneyimi olduğuna dikkati çeken Arslan,dedi.