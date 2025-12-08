Hentbolda Kadın Milli takımının hazırlık turnuvası sona erdi

Türkiye, 3-20 Aralık 2026 tarihlerinde Çekya, Polonya, Romanya ve Slovakya ile ortak ev sahipliği yapacağı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Ankara'da 3 karşılaşma oynadı. THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılan maçlarda ay-yıldızlılar, Slovenya'yı 30-25 mağlup etti, Kuzey Makedonya'ya 29-26, Slovakya'ya da 32-28 yenildi.Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen milli takımın başantrenörü Ginesta Montes,değerlendirmesinde bulundu.38 yaşındaki İspanyol teknik adam, mümkün olduğunca fazla maç oynamanın takımı analiz etmek adına önemli olduğunu belirterekifadelerini kullandı.