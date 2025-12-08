08 Aralık
Hentbolda Kadın Milli takımının hazırlık turnuvası sona erdi

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Ginesta Montes, hazırlık turnuvasını değerlendirdi

Hentbolda Kadın Milli takımının hazırlık turnuvası sona erdi
Milli Kadın Hentbol Takımı'nın İspanyol başantrenörü David Ginesta Montes, Kuzey Makedonya, Slovakya ve Slovenya ile karşılaştıkları hazırlık turnuvasında maçtan maça geliştiklerini söyledi.

Türkiye, 3-20 Aralık 2026 tarihlerinde Çekya, Polonya, Romanya ve Slovakya ile ortak ev sahipliği yapacağı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Ankara'da 3 karşılaşma oynadı. THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılan maçlarda ay-yıldızlılar, Slovenya'yı 30-25 mağlup etti, Kuzey Makedonya'ya 29-26, Slovakya'ya da 32-28 yenildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen milli takımın başantrenörü Ginesta Montes, "İlk maçta (Kuzey Makedonya) iyi oynamadık. Maça odaklanamadık bile. Kaybetmemizin sebebi bu. İkinci maçımız (Slovakya) çok daha iyiydi. Önceki maça göre sahadaki duruşumuz daha iyi, motivasyonumuz daha yüksekti. Son maç (Slovenya) tamamen daha iyi olduğumuz bir maçtı. Bence savunmamız, kalecilerimiz maçta çok iyi iş çıkardı ve böylelikle hücumda da birçok sorunu çözmüş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

38 yaşındaki İspanyol teknik adam, mümkün olduğunca fazla maç oynamanın takımı analiz etmek adına önemli olduğunu belirterek "Maçtan maça oyunumuzu geliştiriyoruz. Oyuncularım ilk ve ikinci maçtan sonra kendilerini daha rahat hissettiler. Maçlar oynayarak, nasıl oynamamız gerektiğini öğrenerek zayıf yönlerimizi görüyoruz. Şimdi bunların üzerinde çalışarak zayıf yönlerimizi geliştirebilir ve gelecekte daha güçlü bir takım olabiliriz." ifadelerini kullandı.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
