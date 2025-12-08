08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Milli dartçı Zehra Gemi, İngiltere'de altın madalya kazandı

Milli dartçı Zehra Gemi, WDF Kızlar Dünya Dart Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

08 Aralık 2025 19:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli dartçı Zehra Gemi, İngiltere'de altın madalya kazandı
Milli dartçı Zehra Gemi, İngiltere'de düzenlenen WDF Kızlar Dünya Dart Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre organizasyona, 84 ülkeden sporcular katıldı.

Türkiye'nin 2 sporcuyla yer aldığı şampiyonada kızlarda finale çıkan Zehra Gemi, İrlandalı Rebecca Allen ile eşleşti.

Finalde rakibini 3-0 yenerek altın madalya kazanan Zehra Gemi, Türkiye'nin bu kategoride "ilk dünya şampiyonu" oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
