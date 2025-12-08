08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
1-149'
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
0-049'
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
2-049'
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1
08 Aralık
Udinese-Genoa
0-152'
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Beşiktaş'tan tepki: "Yorumsuz!"

Beşiktaş, Gaziantep FK maçında rakibin attığı gol öncesi pozisyonla ilgili bir paylaşımda bulundu.

calendar 08 Aralık 2025 20:59 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2025 21:11
Beşiktaş, Gaziantep FK maçının devre arasında hakem tepkisinde bulundu.

Gaziantep FK, Beşiktaş karşısında 7. dakikada Muhammed Bayo ile 1-0 öne geçti.

Beşiktaş, bu golle ilgili bir paylaşım yaptı ve, "Yorumsuz!" yazdı.


Beşiktaş, El Bilal Toure'nin 35. dakikada attığı golle Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 1-1 eşitlikle tamamladı.



BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ, KARAR DEVAM

Beşiktaş, ilk yarının son anlarında Jota Silva ile Abena arasındaki mücadele sonrası penaltı bekledi.

Hakem Kadir Sağlam, oyunun sürmesini istedi.

Beşiktaş, devre arasında bu pozisyon için de, "Kime VAR, kime YOK!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 25 18 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 22 23 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
