Beşiktaş'tan tepki: 'Yorumsuz!'

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının devre arasında hakem tepkisinde bulundu.
Gaziantep FK, Beşiktaş karşısında 7. dakikada Muhammed Bayo ile 1-0 öne geçti.
Beşiktaş, bu golle ilgili bir paylaşım yaptı ve, "Yorumsuz!" yazdı.
Beşiktaş, El Bilal Toure'nin 35. dakikada attığı golle Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 1-1 eşitlikle tamamladı.
BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ, KARAR DEVAM
Beşiktaş, ilk yarının son anlarında Jota Silva ile Abena arasındaki mücadele sonrası penaltı bekledi.
Hakem Kadir Sağlam, oyunun sürmesini istedi.
Beşiktaş, devre arasında bu pozisyon için de, "Kime VAR, kime YOK!" şeklinde bir paylaşım yaptı.
