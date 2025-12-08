08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-067'
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-370'
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
17:00
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, kariyerini Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda sürdürecek

Ayhancan Güven, DTM şampiyonluğunun ardından 2026 sezonunda Porsche fabrika pilotu olarak WEC'in LMGT3 kategorisinde yarışacak.

calendar 08 Aralık 2025 15:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, kariyerini Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda sürdürecek
2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nı (DTM) zirvede bitiren Ayhancan Güven, yeni sezonda Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) LMGT3 kategorisinde yarışacak.

Geçen sezon Manthey EMA takımıyla DTM şampiyonluğuna ulaşarak Türk otomobil sporları tarihinde bir ilke imza atan Ayhancan'ın, Porsche fabrika takımının pilotluğuna terfi etmesi sonrası kariyerine hangi seride devam edeceği belli oldu.

Manthey takımı, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek sene WEC'te mücadele edecek ilk iki ismi duyurdu. Açıklamaya göre Ayhancan Güven ve Avusturyalı Richard Lietz, 2026'da Porsche 911 GT3 R'nin direksiyonuna geçecek.


27 yaşındaki Ayhancan, 2026 WEC sezonunda aralarında tarihi Le Mans 24 Yarışı'nın da bulunduğu 8 ayakta mücadele edecek. 28 Mart 2026'daki Katar 1812 Kilometre Yarışı ile başlayacak serinin yeni sezonu, 7 Kasım 2026'daki Bahreyn 8 Saat Yarışı ile tamamlanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
