Neymar: 'Son görevim Dünya Kupası'

Santos forması giyen Neymar, Brezilya temsilcisinde özel bir hikayeye imza attı.Neymar, sakatlığına rağmen son maçlarda sahaya çıktı ve takımı Santos'u kümede tutmayı başardı.Takımı Santos kötü durumda olduğu için bir süredir ameliyat olmayı reddeden Brezilyalı yıldız, son 3 maçında 5 gol atarak Santos'u küme düşmekten kurtardı.Neymar, yaptığı açıklamada,dedi.33 yaşındaki yıldız futbolcu, geride kalan sezonda Santos'ta 30 maçta 11 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.