07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
1-0
07 Aralık
Lorient-Lyon
1-056'
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
0-0
07 Aralık
Auxerre-Metz
3-1
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
1-159'
07 Aralık
Lazio-Bologna
1-1
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
0-0DA
07 Aralık
Valencia-Sevilla
1-1
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
1-2
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
2-0
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
3-2
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
2-1
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
1-2
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Fatih Tekke'den Galatasaray maçındaki pozisyon için açıklama!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe galibiyeti sonrası konuştu.

calendar 07 Aralık 2025 22:51 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 23:32
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve ligde ikinci sıraya yerleşti. 

Galibiyetin ardından Bordo-Mavili ekipte teknik direktör Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

"KAVGADAN KAÇMADIK"

Oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Tekke, "Bugün kavgadan kaçmadık. Allah'a şükür devam ediyoruz. Bu çocuklar alkışı hak ediyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

ONUACHU-STOPER

Sözlerine devam eden başarılı teknik adam, "Göztepe'nin son iki yıldaki oyun planını ilk yarıda büyük ölçüde bozduğumuzu söyleyebilirim. Bu kadar eksiğe rağmen iyi çalıştık ve maç bizim kontrolümüzde geçti. İkinci yarıda yaptığımız basit hatalar, rakibin baskısını artırdı. 10 kişi kaldık. Bek yok. Stoper yok. Onuachu'yu mecburen defansa çekmek zorunda kaldık." sözlerini sarf etti.

"BU ÇOCUKLAR ALKIŞI HAK EDİYOR"

Oyuncularını öven Tekke, "Bu çocukların alkışı hak ettiğini düşünüyorum. Bu çocuklar, benim oyuncularım... Onlarla gurur duyuyorum. Otelde odam ön tarafa bakıyordu. Sabahtan akşama kadar bizi bekleyen çocuklar vardı. O umudu veren bu çocuklar. Bu çocuklar alkıştan başka bir şey hak etmiyor. Eksiklerimiz var ama o da zamanla alakalı." dedi.

"İNSANLARIN GÜVENİ SARSILIYOR"

Galatasaray - Samsunspor maçındaki pozisyon hakkında konuşan Fatih Tekke, "Ülke futbolunda herkesin ortak karar verdiği bir pozisyon üzerinden insanların güveni sarsılıyor." ifadelerini kullandı.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin en zor deplasmanına çıktıklarını ve takımda çok fazla eksikleri olduğunu belirtti.

İlk yarıda rakibin baskı yapmamasını sağlayacak şekilde konumlandıklarını aktaran Tekke, yeni oynayan oyuncularının performansının da iyi olduğunu ifade ederek "Coşkuları çok iyiydi. İkinci yarının başında özellikle hızlı oyun başlangıçları ve basit hatalardan dolayı baskıyı üzerimize aldık. Bu oynamayı bırakmamızı sağladı bir nebze. Oynamayı bıraktığımızda da bugün özellikle oyunun bir bölümünde baskıyı yedik." dedi.

Tekke, oyunun son bölümünde özellikle savunmaya çekildiklerini ve Onuachu'nun da savunmaya geldiğini anlatarak "Dolayısıyla çok değerli bir 3 puan. Oyuncularımın yüreğine sağlık. Verilen mücadele, açıkçası o setlere karşılık verdiğimiz teknik cevap, bence çok değerliydi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


"SORGULANAN TAKIMDAN KORKULAN TAKIMA"

Sorgulanan takımdan korkulan bir takım haline geldiklerini söyleyen Tekke, şunları kaydetti:

"Bu çocuklar yaptı bunu. Bence bu çocukların mücadelesi alkışı hak ediyor. Yarın puan kaybedebiliriz, kötü oynadığımız maçlar olacak. Bu çocukların desteğe ihtiyaçları var. Yeni kurulmuş, bir biriyle yeni oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ve daha iyimiz var diyorum ama o öyle kolay değil. Görüyorsunuz maçlar çok zor geçiyor. Ben onları alkışlıyorum. Alkışı hak ettiklerini düşünüyorum."

Tekke, eksiklerin değil takımının mücadelesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

