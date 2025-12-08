Orlando Magic guardı Desmond Bane, eski takım arkadaşı Ja Morant hakkında medyada oluşan yanlış algıları düzelterek Memphis Grizzlies yıldızının nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini anlattı.Ja Morant, son dönemde Grizzlies organizasyonuyla arası açıldığı iddiaları ve artan takas söylentileri nedeniyle yeniden spekülasyonların merkezinde. Ancak eski takım arkadaşı Desmond Bane, çıkan tüm söylentiler arasında yıldız oyuncuya yönelik güçlü bir destek mesajı verdi.Bane, yaz döneminde Grizzlies'ten Magic'e takas edilmişti. 'The Pivot' podcast'ine katılan Bane, Morant ile ilişkisini anlatırken medyada oluşan yanlış anlaşılmalara dikkat çekti:Bane, Morant'ın karakterine dair en dikkat çekici özelliğin sadakati olduğunu vurguladı:Medya, Morant'ı geçmişteki tartışmalı olaylar nedeniyle sorumsuz ve problemli biri olarak göstermişti. Ancak Bane, bu olayların Morant'ın kişiliğini yansıtmadığını söyledi.Morant'ın yaşadığı sıkıntılardan çıkıp imajını düzeltmesi için ne önerdiği sorulduğunda ise Bane'in cevabı çok netti:Bane, basketbolun nihai olarak performansla yargılandığını hatırlatarak sözlerine devam etti:Bane, Morant'ın hem ticari hem oyun anlamında ligin en önemli yıldızlarından biri olduğuna dikkat çekti:Bane ve Morant'ın yakınlığı herkes tarafından biliniyordu. Morant, haziran ayında Bane'in Magic'e takaslanmasına oldukça üzgün olduğunu sosyal medyada göstermişti.Morant bu sezon baldır sakatlığı nedeniyle son 10 maçı kaçırdı ve şu anda "günden güne" statüsünde. 2025-26 sezonunda şu ana kadar 17.9 sayı, 7.6 asist ve 3.5 ribaund ortalamalarıyla oynuyor; %35.9 ile şut atması ise All-Star dönemine kıyasla oldukça düşük.Sezonun başından beri Morant'ın Memphis'ten ayrılmak istediği ve Grizzlies'in onun için takas pazarını yoklamaya başladığına dair söylentiler dolaşıyordu. Ancak Morant bu süreçte istikrarsız performans gösterdi ve sonrasında sakatlandı.