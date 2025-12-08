08 Aralık
Fenerbahçe'de eleştiriler Kerem Aktürkoğlu'na!

RAMS Başakşehir mücadelesinde 6.1 reytingle bu sezonki en düşük performanslarından birine imza atan Kerem Aktürkoğlu taraftarların en fazla eleştirdiği isimlerden biri oldu. Milli oyuncu, tam 11 defa da top kaybı yaptı.

calendar 08 Aralık 2025 11:22
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin sezon başında 22.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, şu ana kadar sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı.

Henüz istenilen seviyeye gelemeyen milli oyuncu, son oynanan Başakşehir mücadelesindeki performansıyla da taraftarların tepkisini çekti.

Fenerbahçeli taraftarların en fazla eleştirdiği isimlerin başında gelen Kerem, RAMS Başakşehir maçını 6.1 reytingle tamamladı ve bu sezonki en düşük performanslarından birini sergiledi.


Cumartesi akşamı oynanan karşılaşmada 11 kez top kaybı yapan Kerem Aktürkoğlu, şut atamadı, girdiği 4 ikili mücadeleyi de kaybetti.

Fenerbahçe formasıyla ligde 11 maça çıkan ve 803 dakika sahada kalan 27 yaşındaki oyuncu, 1 kez gol sevinci yaşarken, geçtiğimiz yıllardaki sezon başlangıçlarının çok uzağında kaldı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.