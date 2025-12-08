Fenerbahçe'de eleştiriler Kerem Aktürkoğlu'na!

Fenerbahçe'nin sezon başında 22.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, şu ana kadar sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı.
Henüz istenilen seviyeye gelemeyen milli oyuncu, son oynanan Başakşehir mücadelesindeki performansıyla da taraftarların tepkisini çekti.
Fenerbahçeli taraftarların en fazla eleştirdiği isimlerin başında gelen Kerem, RAMS Başakşehir maçını 6.1 reytingle tamamladı ve bu sezonki en düşük performanslarından birini sergiledi.
Cumartesi akşamı oynanan karşılaşmada 11 kez top kaybı yapan Kerem Aktürkoğlu, şut atamadı, girdiği 4 ikili mücadeleyi de kaybetti.
Fenerbahçe formasıyla ligde 11 maça çıkan ve 803 dakika sahada kalan 27 yaşındaki oyuncu, 1 kez gol sevinci yaşarken, geçtiğimiz yıllardaki sezon başlangıçlarının çok uzağında kaldı.
