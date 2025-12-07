07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
1-090'
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
0-0
07 Aralık
Auxerre-Metz
3-1
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
1-1
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
1-1
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
1-2
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
2-0
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
3-2
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
2-1
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
1-2
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

George Russell: "Bu sezon iyi ki bitti!"

Sezonu 2 galibiyetle bitiren Mercedes'in İngiliz pilotu George Russell, Abu Dabi sonrası sezonu değerlendirdi.

calendar 07 Aralık 2025 21:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
George Russell: 'Bu sezon iyi ki bitti!'
Mercedes pilotu George Russell, Abu Dabi Grand-Prixsinin ardından yarışı ve sezonu değerlendirdi.

Russell, "Yarış berbat geçti. Hiç hızımız yoktu. Beşincilik kötü bir sonuç gibi görünmese de tempomuz felaketti. Leclerc'in temposuna da çok şaşırdım. Ferrari bazen rastgele anlarda inanılmaz bir hız gösterebiliyor. Ama bizi daha çok şaşırtan, bizim ne kadar yavaş olmamızdı." dedi.

İngiliz pilot, "Takım arkadaşım Kimi Antonelli'nin 15. sırada kalmasına bakarsanız, sezonun bitmiş olmasına sevindim ama günün sonunda bir hedefimiz vardı: Takımlar Şampiyonası'nda ikinci olmak ve bunu başardık. Şimdi tek sevindiğim şey, sezonun artık bitmiş olması." ifadelerini kullandı.


"NORRIS İNANILMAZ İYİ SÜRDÜ, HAK ETTİ"

Norris'in şampiyonluğunu değerlendiren Russell, "Genç biri olsam, bir rakibin ve aynı ülkeden birinin kazanmasına karşı biraz kıskançlık duyabilirdim ama yaş aldıkça bu sporun ne kadar zor olduğunu anlıyorsun. Fırsatın ne zaman geleceğini asla bilemiyorsun." yorumunu yaptı.

Russell, "Lando Norris'in da bu yıl şampiyon olacağını öngördüğünü sanmıyorum ama özellikle sezonun ikinci yarısında inanılmaz iyi sürdü. Hak etti." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

George Russell, sezonu 2 galibiyet ve 9 podyumla 4. sırada bitirmeyi başardı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
