George Russell: 'Bu sezon iyi ki bitti!'

Mercedes pilotu George Russell, Abu Dabi Grand-Prixsinin ardından yarışı ve sezonu değerlendirdi.Russell, "Yarış berbat geçti. Hiç hızımız yoktu. Beşincilik kötü bir sonuç gibi görünmese de tempomuz felaketti. Leclerc'in temposuna da çok şaşırdım. Ferrari bazen rastgele anlarda inanılmaz bir hız gösterebiliyor. Ama bizi daha çok şaşırtan, bizim ne kadar yavaş olmamızdı." dedi.İngiliz pilot, "Takım arkadaşım Kimi Antonelli'nin 15. sırada kalmasına bakarsanız, sezonun bitmiş olmasına sevindim ama günün sonunda bir hedefimiz vardı: Takımlar Şampiyonası'nda ikinci olmak ve bunu başardık. Şimdi tek sevindiğim şey, sezonun artık bitmiş olması." ifadelerini kullandı.Norris'in şampiyonluğunu değerlendiren Russell, "Genç biri olsam, bir rakibin ve aynı ülkeden birinin kazanmasına karşı biraz kıskançlık duyabilirdim ama yaş aldıkça bu sporun ne kadar zor olduğunu anlıyorsun. Fırsatın ne zaman geleceğini asla bilemiyorsun." yorumunu yaptı.Russell, "Lando Norris'in da bu yıl şampiyon olacağını öngördüğünü sanmıyorum ama özellikle sezonun ikinci yarısında inanılmaz iyi sürdü. Hak etti." sözleriyle konuşmasını noktaladı.George Russell, sezonu 2 galibiyet ve 9 podyumla 4. sırada bitirmeyi başardı.