07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
0-015'
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
0-073'
07 Aralık
Auxerre-Metz
2-175'
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
1-145'
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
1-1
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
1-159'
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
1-058'
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
3-2
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
2-184'
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
0-044'
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Selçuk İnan: "1 puanla ayrılmak zorunda kaldık"

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Antalyaspor beraberliğinin ardından basın toplantısında konuştu.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan,"Girdiğimiz pozisyonları neticelendiremediğimiz için bugün maçtan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldık." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, deplasmanda etkili bir takımla, zorlu bir maç olacağını bilerek sahaya çıktıklarını ve mücadele anlamında maça iyi başladıklarını söyledi.

Ligin en fazla koşan iki takımından biriyle karşılaştıklarına değinen İnan, "Dolayısıyla böyle bir takıma karşı işimiz kolay olmayacaktı. Aynı zamanda lig çok zor. Her röportajımda kazandığımız maçlardan sonra da bunu hep belirttim. Kaybettiğimiz maçlardan sonra da. Maçı kazanmak istiyorduk. Onun için oyuncularımız fazlasıyla mücadele etti. Girdiğimiz pozisyonları neticelendiremediğimiz için bugün maçtan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldık. Bizim için eksiklerimizi görme açısından önemli bir maç oldu. En azından ofansif olarak." dedi.


İnan, stadyum zemininin çok iyi olmadığına dikkati çekerek bu durumun özellikle topa sahip olarak maçı kazanmak isteyen takımlar için dezavantaj yarattığını ifade etti.

Ofansif anlamda daha verimli, daha üretken olmaları gerektiğini, bunun için antrenmanlarda sürekli çalıştıklarını dile getiren İnan, "Ama en nihayetinde beceri, onun üzerine de çalışıyoruz. Oyuncuları bireysel olarak da geliştirmeye çalışıyoruz. Bizim işimiz çalıştırmak, geliştirmek. Buna devam edeceğiz. Daha fazla nasıl gol atabiliriz diye çözümler bulmaya çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Kupası'ndaki grupları da değerlendiren İnan, şunları kaydetti:

"Kupada başarılı olmak istiyoruz. Gidebildiğimiz kadar gitmek hatta kupayı kazanmak istiyoruz. Ama çok da kolay olmayacak işimiz. Hafta içi, hafta sonu maç yapmak bütün takımı hazır tutmak çok önemli olacak. Ritim çok önemli. Bu maçta bile hafta içi bir maç oynadık. Kasımpaşa maçı öncesinde sadece bir antrenman yapabildik. Taktiksel anlamda bir şeyi düşünmek, çalışmak, sahaya aktarmak çok kolay işler değil. Böyle zamanlarda bir gününüz kaldığı zaman zorlanabiliyorsunuz. Lige yeni çıkmış bir takım olarak iki tarafta üst düzey maçlar oynamak, performanslar göstermek, zor. Ama inşallah altından kalkarız."

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.