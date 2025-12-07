07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
0-0DA
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
1-172'
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
0-07'
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Brighton, 1 puanı 90'da kurtardı!

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Brighton, sahasında West Ham United ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 07 Aralık 2025 18:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Brighton, 1 puanı 90'da kurtardı!
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Brighton, West Ham United'ı konuk etti.

Amex Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

West Ham United'ın golü, 73. dakikada Jarrod Bowen'dan gelirken Brighton'ın beraberlik golü 90. dakikada Georginio Rutter'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Brighton Premier Lig'de puanını 23 yaparken West Ham'ın puanı 13 oldu.

Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı.

Brighton, Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool deplasmanına gidecek. West Ham United ise evinde Aston Villa ile karşılaşacak.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
