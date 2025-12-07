Brighton, 1 puanı 90'da kurtardı!

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Brighton, West Ham United'ı konuk etti.



Amex Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



West Ham United'ın golü, 73. dakikada Jarrod Bowen'dan gelirken Brighton'ın beraberlik golü 90. dakikada Georginio Rutter'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Brighton Premier Lig'de puanını 23 yaparken West Ham'ın puanı 13 oldu.



Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı.



Brighton, Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool deplasmanına gidecek. West Ham United ise evinde Aston Villa ile karşılaşacak.



