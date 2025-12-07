Lando Norris, Formula 1'in yeni şampiyonu!

Formula 1'de yeni şampiyon: Lando Norris
Lando Norris, Abu Dabi GP'de kendine yeten puanları toplayarak Verstappen'in 4 yıllık serisini bitirip Formula 1'in yeni şampiyonu oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 yılının şampiyonu McLaren pilotu Lando Norris oldu.
Kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanan Lando Norris, Verstappen'in 4 sezondur devam eden serisini bitirdi.
104 puanlık farkı kapatarak son yarışa kadar umudunu koruyan Verstappen, Abu Dabi'de kazanan taraf olsa da 2 puan farkla sezonu ikinci sırada bitirdi.
