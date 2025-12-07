07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
0-031'
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
0-031'
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
18:15
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-028'
07 Aralık
Elche-Girona
3-072'
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
0-031'
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
0-01'
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
19:00
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
1-170'
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Lando Norris, Formula 1'in yeni şampiyonu!

Abu Dabi GP'de puanlarını garantileyen Lando Norris, kariyerinin ilk Formula 1 şampiyonluğunu kazanarak Verstappen'in 4 yıllık üst üste zafer serisini sonlandırdı.

calendar 07 Aralık 2025 17:29 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 17:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lando Norris, Formula 1'in yeni şampiyonu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Formula 1'de yeni şampiyon: Lando Norris
 
Lando Norris, Abu Dabi GP'de kendine yeten puanları toplayarak Verstappen'in 4 yıllık serisini bitirip Formula 1'in yeni şampiyonu oldu.
 
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 yılının şampiyonu McLaren pilotu Lando Norris oldu.
 
Kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanan Lando Norris, Verstappen'in 4 sezondur devam eden serisini bitirdi.
 
104 puanlık farkı kapatarak son yarışa kadar umudunu koruyan Verstappen, Abu Dabi'de kazanan taraf olsa da 2 puan farkla sezonu ikinci sırada bitirdi. 
 
DETAYLAR BİRAZDAN...
 
 
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
