07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
0-0DA
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
2-176'
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
0-011'
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Manisa FK, Vanspor'a karşı geriden gelip kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 16. hafta maçında Manisa FK, sahasında Vanspor FK'yi 2-1 mağlup etti.

calendar 07 Aralık 2025 18:03 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 18:16
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Manisa FK, Vanspor'a karşı geriden gelip kazandı!
Trendyol 1. Lig'in 16. hafta maçında Manisa FK ile Vanspor FK karşı karşıya geldi.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Manisa FK, 2-1'lik skorla kazandı.

Manisa FK'ye galibiyeti getiren golleri 60 ve 78. dakikada penaltıdan Lois Diony kaydetti.

Vanspor FK'nin tek golünü ise 30. dakikada Xesc Regis attı.

Vanspor FK'de Lucas Henrique, 76. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Manisa FK, puanını 16 yaptı. Vanspor FK, 21 puanda kaldı.

1.Lig'in bir sonraki maçında Manisa FK, Serik Spor deplasmanına gidecek. Vanspor FK, Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Enes Biroğlu


Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler (Dk. 90 Ada İbik), Umut Erdem, Toure, Cissokho (Dk. 49 Benrahou), Lindseth, Adekanye (Dk. Muhammed Enes Kiprit), Yusuf Talum (Dk. 90 Osman Kahraman), Diony

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Akbaba, Oulare, Ensar Çavuşoğlu, Africo, Regis (Dk. 72 Medeni Bingöl), Jevsenak (Dk. 71 Erdem Seçgin), Mehmet Özcan (Dk. 84 Vlachomitros), Emir Bars, Jefferson, Batuhan Kör (Dk. 65 Bekir Can Kara), Ivan Cedric

Goller: Dk. 30 Regis (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 60 ve 78 Diony (penaltıdan) (Manisa FK)

Kırmızı kart: Dk. 76 Africo (İmaj Altyapı Vanspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Cissokho, Dk. 88 Ayberk Karapo (Manisa FK), Dk. 55 Jevsenak, Dk. 74 Ivan Cedric, Dk. 75 Jefferson, Dk. 84 Ensar Çavuşoğlu (İmaj Altyapı Vanspor)

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
