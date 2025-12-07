Lando Norris: 'Uzun bir yıldı ama başardım'

Abu Dabi GP'de puanlarını garantileyen Lando Norris, kariyerinin ilk Formula 1 şampiyonluğunu kazanarak Verstappen'in 4 yıllık üst üste zafer serisini sonlandırdı.

Yarışın ardından İngiliz pilot açıklamalarda bulundu.

"UZUN BİR YILDI AMA BAŞARDIM"

Gözyaşlarına hakim olamayan Norris, "Aman tanrım. Ağlayacağımı düşünmüyordum ama ağladım. Bu çok uzun bir yolculuk. Öncelikle McLaren ekibine teşekkür ediyorum, aileme, anneme, babama... Annem ve babam beni en baştan beri destekliyordu." ifadelerini kullandı.

Verstappen'den çok şey öğrendiğini dile getiren genç pilot, "Muazzam bir his. Max'ın ne hissettiğini biliyorum. Max ve Oscar'ı tebrik ediyorum. Onlarla yarışmaktan gurur duyuyorum. Onlardan çok şey öğrendim. Uzun bir yıldı ama başardım." dedi.

Pistin dışından gelerek Tsunoda'yı geçtiği sekans hakkında konuşan Norris, "Tsunoda'yı geçerken yaptıklarımın doğru olduğunu biliyordu. Birçok insanın yaşayabildiği bir an değil bu. Anın keyfini çıkarıyorum." açıklamasında bulundu.

Çok zor zamanlardan geçtiğini dile getiren başarılı pilot, "Çok uzun bir yolculuk, 9 yıldır McLaren'deyim. Çok zor zamanlarımız oldu. McLaren'e uzun süre sonra ilk şampiyonluklarını verdim. Gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.