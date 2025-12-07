07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
0-0DA
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
2-177'
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
0-012'
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Lando Norris: "Uzun bir yıldı ama başardım"

Abu Dabi GP'yi kazanarak kariyerinin ilk Formula 1 şampiyonluğunu elde eden Lando Norris, gözyaşlarına hakim olamadı.

calendar 07 Aralık 2025 17:49 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 17:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Abu Dabi GP'de puanlarını garantileyen Lando Norris, kariyerinin ilk Formula 1 şampiyonluğunu kazanarak Verstappen'in 4 yıllık üst üste zafer serisini sonlandırdı.
 
Yarışın ardından İngiliz pilot açıklamalarda bulundu.
 
"UZUN BİR YILDI AMA BAŞARDIM"
 
Gözyaşlarına hakim olamayan Norris, "Aman tanrım. Ağlayacağımı düşünmüyordum ama ağladım. Bu çok uzun bir yolculuk. Öncelikle McLaren ekibine teşekkür ediyorum, aileme, anneme, babama... Annem ve babam beni en baştan beri destekliyordu." ifadelerini kullandı.
 
Verstappen'den çok şey öğrendiğini dile getiren genç pilot, "Muazzam bir his. Max'ın ne hissettiğini biliyorum. Max ve Oscar'ı tebrik ediyorum. Onlarla yarışmaktan gurur duyuyorum. Onlardan çok şey öğrendim. Uzun bir yıldı ama başardım." dedi.
 
Pistin dışından gelerek Tsunoda'yı geçtiği sekans hakkında konuşan Norris, "Tsunoda'yı geçerken yaptıklarımın doğru olduğunu biliyordu. Birçok insanın yaşayabildiği bir an değil bu. Anın keyfini çıkarıyorum." açıklamasında bulundu.
 
Çok zor zamanlardan geçtiğini dile getiren başarılı pilot, "Çok uzun bir yolculuk, 9 yıldır McLaren'deyim. Çok zor zamanlarımız oldu. McLaren'e uzun süre sonra ilk şampiyonluklarını verdim. Gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
