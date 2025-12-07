07 Aralık
Real Madrid efsanesinden Arda Güler övgüsü!

Real Madrid'in efsane futbolcularından Guti Hernandez, milli yıldız Arda Güler için dikkat çeken ifadelerde bulundu.

07 Aralık 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler'in Bellingham'ın da sahalara dönmesiyle son haftalarda süresi azalmıştı. Genç yıldızın kulübede oturması, hem sosyal medyada hem de İspanyol basınında da sık sık gündem olmaya devam ediyor.

TARAFTARLARDAN DESTEK

Geçtiğimiz günlerde Valdebebas'taki tesislere giden taraftarlar, Arda için özel bir pankart hazırladı. Pankartta '10 numaranın kalitesi', 'Sahada ve saha dışında çok mütevazı bir çocuk','Seni seviyoruz Arda' ve 'Böyle devam et kardeşim, taraftarlar seni seviyor' ifadelerine yer verildi.



Bir diğer yandan ise Real Madrid'in efsanevi oyuncularından Guti Hernandez, Arda Güler hakkında dikkat çeken sözler sarf etti.

"DİĞERLERİNDEN FARKLI BİR OYUNCU"

Guti, 'Arda Güler mi? Onun iyi performans gösterdiğini görüyorum. O, Real Madrid'de bulunan diğer oyunculardan farklı bir oyuncu. Aynı profile sahip birçok oyuncu var; kaliteli ve fiziksel olarak güçlü, ancak son pası yapamayan oyuncular.' ifadelerini kullandı.

"XABI ONA GÜVENECEK"

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Guti, Arda için 'O, gol pozisyonuna girip ağları havalandırabilen ve ayrıca takımı yönetebilen tek oyuncu. Xabi ona güvenecek. Onun için harika bir sezon olacak" dedi.

PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 20 resmi maça çıkan Arda Güler, bu maçlarda 3 gol 7 asistlik performans sergiledi.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.