Real Madrid efsanesinden Arda Güler övgüsü!

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler'in Bellingham'ın da sahalara dönmesiyle son haftalarda süresi azalmıştı. Genç yıldızın kulübede oturması, hem sosyal medyada hem de İspanyol basınında da sık sık gündem olmaya devam ediyor.



TARAFTARLARDAN DESTEK



Geçtiğimiz günlerde Valdebebas'taki tesislere giden taraftarlar, Arda için özel bir pankart hazırladı. Pankartta '10 numaranın kalitesi', 'Sahada ve saha dışında çok mütevazı bir çocuk','Seni seviyoruz Arda' ve 'Böyle devam et kardeşim, taraftarlar seni seviyor' ifadelerine yer verildi.

Bir diğer yandan ise Real Madrid'in efsanevi oyuncularından Guti Hernandez, Arda Güler hakkında dikkat çeken sözler sarf etti. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Guti, Arda için Bu sezon Real Madrid formasıyla 20 resmi maça çıkan Arda Güler, bu maçlarda 3 gol 7 asistlik performans sergiledi.