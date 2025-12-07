Muhammed Salah: 'Liverpool'dan ayrılmak istiyorum'

Liverpool'un Leeds United ile 3-3 berabere kaldığı maçta oyuna alınmayan Muhammed Salah, karşılaşma sonrası Norveç televizyonu TV2'ye yaptığı açıklamada takımdan ayrılabileceğini söyledi.
Muhammed Salah, Leeds United maçı sonrası Liverpool tribünlerine gitti ve onlara el salladı. İngiliz basını, Salah'ın artık veda turuna başladığını söyledi.
"OTOBÜSÜN ALTINA ATILDIM"
33 yaşındaki yıldız oyuncu sözlerine "İnanamıyorum, çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım, bunu yıllar içinde, özellikle de geçen sezon herkes gördü. Yedek kulübesinde oturmamın nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum." dedi.
"SLOT İLE İYİYDİK AMA.."
Teknik direktör Arne Slot ile ilişkisi sorulan Salah, "Daha önce defalarca söyledim, Arne Slot ile aram iyiydi, bir anda ilişkimiz bozuldu, nedenini bilmiyorum. Bana öyle geliyor ki biri beni kulüpte istemiyor." ifadelerini kullandı.
"BUNLARI KABUL EDEMEM!"
Liverpool'da istenmediğine vurgu yapan Mısırlı yıldız "Kulüp bana yaz boyunca birçok vaatte bulundu, ancak şu ana kadar hiçbiri yerine getirilmedi! Üç maçtır yedek kulübesindeyim, sözlerini tuttuklarını söyleyemem. Bu yaşananları kabul etmiyorum." dedi.
"HAFTAYA 'ELVEDA' DİYECEĞİM!"
Sözlerine devam eden Salah "Bu kulübü her zaman destekliyorum. Çocuklarım da her zaman destekleyecek. Kulübü o kadar çok seviyorum ki, her zaman destekleyeceğim. Dün annemi aradım, ilk 11'de başlayıp başlamayacağımı bilmiyordunuz ama ben biliyordum. Onlara 'Brighton maçına gelin' dedim. Oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum ama keyif alacağım. Kafamda o maçın keyfini çıkaracağım çünkü şimdi ne olacağını bilmiyorum. Sonra Liverpool taraftarlarına veda edeceğim. Çünkü Afrika Kupası'na gideceğim. Sonrasında ne olacağını bilmiyorum. Oraya gittiğimde ne olacağını bilmiyorum." dedi.
"Brighton maçı son maçın mı?" sorusuna cevap veren Salah "Futbolda ne olacağı belli olmaz. Durumu kabullenemiyorum ve bu kulüp için çok şey yaptım." açıklamasını yaptı.
"KENDİMİ KANITLAMA DURUMUM YOK"
Salah ayrıca "Bu benim için kabul edilemez. Bunun neden başıma geldiğini bilmiyorum. Anlamıyorum. Bence bu başka bir yerde olsaydı, kulüp oyuncusunu korurdu! bana göre sorun olduğum için beni otobüsün altına atıyorlar ama ben sorun değilim! Bu kulüp için çok şey yaptım. Kazanmak istediğim saygı. Her gün pozisyonum için savaşmak zorunda değilim çünkü onu hak ettim. Kimseden büyük değilim ama pozisyonumu hak ettim. Futbol bu. Olan bu. Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz. Ama bu durumu kabullenmiyorum. Bu kulüp için çok şey yaptım." dedi
"HARRY KANE'İ KORUDULAR, BENİ..."
İsyanına devam eden Salah "Premier Lig'e geldiğimden beri bu kulüpteyim ve bu jenerasyondaki herkesten daha fazla gol attım. Sanırım kimse benden daha fazla gol atıp daha fazla asist yapmadı. Tüm Premier Lig'de. Bir süre önce Harry Kane'in 10 maç boyunca gol atmadığını hatırlıyorum. Medyadaki herkes 'Harry kesinlikle gol atar' diyordu. Söz konusu Salah olduğunda ise herkes 'Yedek kulübesinde olmalı' diyordu. Üzgünüm Harry!" ifadelerini kullandı.
SALAH'IN LIVERPOOL KARİYERİ
Liverpool kariyerinde 420 maça çıkan Mısırlı yıldız Muhamed Salah, bu maçlarda 250 gol atıp 116 tane de asist yaptı.
Muhammed Salah, Liverpool döneminde 1 Şampiyonlar Ligi, 2 Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 1 FA Cup, 2 İngiltere Lig Kupası, 1 Community Shield kazandı.
Ayrıca Salah, Liverpool formasıyla İngiltere'de üç kez 'Yılın Futbolcusu' ödülü kazandı.
