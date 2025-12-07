07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
1-090'
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
0-0
07 Aralık
Auxerre-Metz
3-1
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
1-1
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
1-1
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
1-2
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
2-0
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
3-2
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
2-1
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
1-2
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Dortmund, Hoffenheim'ın serisine son verdi!

Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Hoffenheim'ı 2-0 mağlup etti.

calendar 07 Aralık 2025 21:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Dortmund, Hoffenheim'ın serisine son verdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Hoffenheim'ı konuk etti. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Dortmund, 2-0 kazanmayı başardı.

Karşılaşmada Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Julian Brandt ve 60. dakikada Nico Schlotterbeck kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 28 puana ulaşan Dortmund, haftayı 3. sırada tamamladı. Bundesliga'da 6 maç sonra mağlup olan Hoffenheim, 23 puanla 5. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Dortmund, Freiburg deplasmanında mücadele edecek. Hoffenheim, Hamburg'u ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
