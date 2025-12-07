Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Hoffenheim'ı konuk etti. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Dortmund, 2-0 kazanmayı başardı.
Karşılaşmada Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Julian Brandt ve 60. dakikada Nico Schlotterbeck kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 28 puana ulaşan Dortmund, haftayı 3. sırada tamamladı. Bundesliga'da 6 maç sonra mağlup olan Hoffenheim, 23 puanla 5. sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Dortmund, Freiburg deplasmanında mücadele edecek. Hoffenheim, Hamburg'u ağırlayacak.
Karşılaşmada Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Julian Brandt ve 60. dakikada Nico Schlotterbeck kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 28 puana ulaşan Dortmund, haftayı 3. sırada tamamladı. Bundesliga'da 6 maç sonra mağlup olan Hoffenheim, 23 puanla 5. sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Dortmund, Freiburg deplasmanında mücadele edecek. Hoffenheim, Hamburg'u ağırlayacak.