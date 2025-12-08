08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1DA
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Gençlerbirliği'nin yeni başkanından Volkan Demirel açıklaması

Gençlerbirliği'nde yeni başkan Arda Çakmak'tan Volkan Demirel, yeni teknik direktör ve transfer açıklaması geldi.

08 Aralık 2025 16:49
Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği'nin yeni başkanından Volkan Demirel açıklaması
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yeni başkan Arda Çakmak'tan açıklama geldi.

Başkan Çakmak, teknik direktör Volkan Demirel'in ayrılığı, yeni hoca ve transferle ilgili konuştu.

"VOLKAN DEMİREL DELİKANLI DURUŞ SERGİLEDİ"


Radyospor'a konuşan Arda Çakmak, "Volkan Hoca (Demirel) ile seçimden sonra konuştuk. Volkan Hoca böyle bir karar aldı. Kendisine göreve devam etmesi için rica ettim. Kendisi, "Mehmet Bey'e (Kaya) söz verdim. Onunla göreve geldim, onunla döneceğim" dedi. Volkan Hoca, delikanlı bir duruş sergiledi" dedi.

"YENİ HOCA YERLİ OLACAK"

"Yeni teknik direktör kim olacak?" sorusuna ise Başkan Çakmak, "Metin Diyadin başta olmak üzere birçok hoca ile konuşuyoruz. Metin Hoca, kulüpte teknik direktör olarak görev almasa da her zaman içimizde ve yanımızda olan birisi. Hoca konusunda arayışlarımız devam ediyor. Yeni teknik direktör yerli olacak. Kasımpaşa maçında da kulübümüzde olacak" diye konuştu.

"ALİ EKBER DÜZGÜN GERİ DÖNDÜ"

Ali Ekber Düzgün'ün geri döndüğünü söyleyen Çakmak, "Ali Ekber Düzgün geri döndü. İlk başkanlık görevine geldiğimde hemen Ali Ekber Hoca'yı aradım. Çünkü takımı kendisi kurdu ve takımla ilgili çok bilgiye sahip. Dün de Karagümrük maçında kulübede yer aldı" şeklinde konuştu ve ekledi:

Gençlerbirliği transfer yapacak mı?

"Transferi henüz düşünmüyoruz. Seçimi kazanmamız sürpriz oldu. Tek düşüncemiz ara transfer dönemine kadar, her maçımızı kazanmak puan ya da puanlar almak"

Son lig maçında Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen Gençlerbirliği, 12 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Başkent ekibi topladığı 14 puanla 13. sırada yer alıyor.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
