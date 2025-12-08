Gençlerbirliği'nin yeni başkanından Volkan Demirel açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yeni başkan Arda Çakmak'tan açıklama geldi.Başkan Çakmak, teknik direktör Volkan Demirel'in ayrılığı, yeni hoca ve transferle ilgili konuştu.Radyospor'a konuşan Arda Çakmak, "Volkan Hoca (Demirel) ile seçimden sonra konuştuk. Volkan Hoca böyle bir karar aldı. Kendisine göreve devam etmesi için rica ettim. Kendisi, "Mehmet Bey'e (Kaya) söz verdim. Onunla göreve geldim, onunla döneceğim" dedi. Volkan Hoca, delikanlı bir duruş sergiledi" dedi."Yeni teknik direktör kim olacak?" sorusuna ise Başkan Çakmak, "Metin Diyadin başta olmak üzere birçok hoca ile konuşuyoruz. Metin Hoca, kulüpte teknik direktör olarak görev almasa da her zaman içimizde ve yanımızda olan birisi. Hoca konusunda arayışlarımız devam ediyor. Yeni teknik direktör yerli olacak. Kasımpaşa maçında da kulübümüzde olacak" diye konuştu.Ali Ekber Düzgün'ün geri döndüğünü söyleyen Çakmak, "Ali Ekber Düzgün geri döndü. İlk başkanlık görevine geldiğimde hemen Ali Ekber Hoca'yı aradım. Çünkü takımı kendisi kurdu ve takımla ilgili çok bilgiye sahip. Dün de Karagümrük maçında kulübede yer aldı" şeklinde konuştu ve ekledi:"Transferi henüz düşünmüyoruz. Seçimi kazanmamız sürpriz oldu. Tek düşüncemiz ara transfer dönemine kadar, her maçımızı kazanmak puan ya da puanlar almak"Son lig maçında Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen Gençlerbirliği, 12 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Başkent ekibi topladığı 14 puanla 13. sırada yer alıyor.