Bandırmaspor, Bodrum FK'yi 2 golle yıktı

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti.

calendar 08 Aralık 2025 16:27 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2025 17:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bandırmaspor, Bodrum FK'yi 2 golle yıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor, Bodrum FK'yi konuk etti.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-0 kazandı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Douglas Tanque ve 62. dakikada Leandro Bacuna kaydetti.


Bu sonuçla birlikte ligde 7. galibiyetini alan Bandırmaspor, 26 puana yükselerek 7. sıraya yerleşti.

Bu sezon 4. mağlubiyetini alan Bodrum FK ise 30 puanda kaldı ve 4. sırada konumlandı.

Ligin 17. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Amed SK ile karşılacak. Bodrum FK ise Erzurumspor'a konuk olacak.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ozan Ergün, Çağrı Yıldırım, Burak Şami Şad

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 73 Yusuf Can Esendemir), Ndongala (Dk. 82 Kehinde), Emirhan Acar (Dk. 89 Cem Tuna Türkmen), Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Tanque

Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Dimitrov (Dk. 46 Brazao), Ribeiro, Yusuf Sertkaya (Dk. 79 Ege Bilsel), Ahmet Aslan (Dk. 67 Ali Habeşoğlu), Mohammed, Mert Yılmaz (Dk. 67 İmeri), Furkan Apaydın, Cenk Şen (Dk. 36 Gökdeniz Bayrakdar), Sulejmanov

Goller: Dk. 3 Tanque, Dk. 62 Bacuna

Sarı kartlar: Dk. 45+4 Muhammed Gümüşkaya, Dk. 52 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 76 Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK)

