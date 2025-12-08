Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor, Bodrum FK'yi konuk etti.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-0 kazandı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Douglas Tanque ve 62. dakikada Leandro Bacuna kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde 7. galibiyetini alan Bandırmaspor, 26 puana yükselerek 7. sıraya yerleşti.
Bu sezon 4. mağlubiyetini alan Bodrum FK ise 30 puanda kaldı ve 4. sırada konumlandı.
Ligin 17. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Amed SK ile karşılacak. Bodrum FK ise Erzurumspor'a konuk olacak.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ozan Ergün, Çağrı Yıldırım, Burak Şami Şad
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 73 Yusuf Can Esendemir), Ndongala (Dk. 82 Kehinde), Emirhan Acar (Dk. 89 Cem Tuna Türkmen), Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Tanque
Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Dimitrov (Dk. 46 Brazao), Ribeiro, Yusuf Sertkaya (Dk. 79 Ege Bilsel), Ahmet Aslan (Dk. 67 Ali Habeşoğlu), Mohammed, Mert Yılmaz (Dk. 67 İmeri), Furkan Apaydın, Cenk Şen (Dk. 36 Gökdeniz Bayrakdar), Sulejmanov
Goller: Dk. 3 Tanque, Dk. 62 Bacuna
Sarı kartlar: Dk. 45+4 Muhammed Gümüşkaya, Dk. 52 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 76 Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK)
