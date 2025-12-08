08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Barcelona'da eleştiriler sonrası ayrılık ihtimali: Ronald Araujo!

Barcelona'nın Uruguaylı stoperi Ronald Araujo, girdiği psikolojik durum sonrası kötü bir dönemden geçiyor. Oyuncunun Barcelona'dan ayrılabilme ihtimalinin olduğu öne sürüldü.

08 Aralık 2025 18:13
Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona'da zor günler geçiren stoper Ronald Araujo için İspanyol basının çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Chelsea maçında gördüğü kırmızı kart sonrası sosyal medyada büyük eleştirilere maruz kalan Uruguaylı savunmacı, depresyona girmişti. 26 yaşındaki oyuncu, kulüpten bir süreliğine izin alarak takımdan uzak kaldı.

DURUMU CİDDİ

Partidazocope'nin haberine göre Araujo'nun psikolojik durumu insanların düşündüğünden daha ciddi bir seviyede. Katalan ekibinin, Araujo'nun duygusal ve mental olarak toparlanabilmesi için kendisine zaman tanıdığı belirtildi.

TAKIMDAN AYRILABİLİR

Ancak kulübün bu anlayışına rağmen Uruguaylı yıldızın bir daha asla Barcelona forması giymeme ihtimalinin de bulunduğu kaydedildi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
