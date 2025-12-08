Barcelona'da eleştiriler sonrası ayrılık ihtimali: Ronald Araujo!

Barcelona'da zor günler geçiren stoper Ronald Araujo için İspanyol basının çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.



Şampiyonlar Ligi'ndeki Chelsea maçında gördüğü kırmızı kart sonrası sosyal medyada büyük eleştirilere maruz kalan Uruguaylı savunmacı, depresyona girmişti. 26 yaşındaki oyuncu, kulüpten bir süreliğine izin alarak takımdan uzak kaldı.



DURUMU CİDDİ



Partidazocope'nin haberine göre Araujo'nun psikolojik durumu insanların düşündüğünden daha ciddi bir seviyede. Katalan ekibinin, Araujo'nun duygusal ve mental olarak toparlanabilmesi için kendisine zaman tanıdığı belirtildi.



TAKIMDAN AYRILABİLİR



Ancak kulübün bu anlayışına rağmen Uruguaylı yıldızın bir daha asla Barcelona forması giymeme ihtimalinin de bulunduğu kaydedildi.