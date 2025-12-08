Beşiktaş GAİN, Avrupa'da Lietkabelis'i ağırlayacak

Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup'ın 10. haftasında 9 Aralık Salı günü B Grubu'nda Litvanya'nın Lietkabelis ekibini konuk edecek.
BJK GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Grubunda 7 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada yer alan siyah-beyazlılar, son maçında Yunanistan ekibi Panionios'u 101-83 mağlup etmişti.
Lietkabelis ise 2 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 10 takımlı grupta 9. basamakta bulunuyor.
