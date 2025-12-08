08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
2-2
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
0-0
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
2-0
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1
08 Aralık
Udinese-Genoa
1-2
08 Aralık
Torino-AC Milan
1-010'
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Akdeniz derbisinde ne kazanan var, ne gol!

Süper Lig'de oynanan Akdeniz derbisinde Alanyaspor ve Antalyaspor golsüz berabere kaldı.

08 Aralık 2025
Haber: Sporx.com
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Akdeniz derbisinde Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada hem Alanyaspor, hem de Antalyaspor gol bulabilmek adına zaman zaman rakip kaleye etkili gitmeye çalıştı. Ancak iki takım da mücadelede gol bulamadı.

Ligde 8 maçtır kazanamayan Alanyaspor 17 puana, 3 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise 15 puana ulaştı.


Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Kayserispor'a konuk olacak. Antalyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada sağ kanattan Antalyaspor atağında Bünyamin Balcı'nın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Boli'nin kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu tek hamlede kontrol etti.
36. dakikada sağ kanattan Alanyaspor hücumunda çalımla ceza sahasına giren Hagi'nin sert şutunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu güçlükle kornere çeldi.
38. dakikada sağ kanattan topu hızla rakip yarı sahaya taşıyan Hagi'nin yay üzerinden şutunda top, az farkla direğin üstünden dışarı çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
