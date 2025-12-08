Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Akdeniz derbisinde Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.Karşılaşmada hem Alanyaspor, hem de Antalyaspor gol bulabilmek adına zaman zaman rakip kaleye etkili gitmeye çalıştı. Ancak iki takım da mücadelede gol bulamadı.Ligde 8 maçtır kazanamayan Alanyaspor 17 puana, 3 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise 15 puana ulaştı.Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Kayserispor'a konuk olacak. Antalyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak.13. dakikada sağ kanattan Antalyaspor atağında Bünyamin Balcı'nın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Boli'nin kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu tek hamlede kontrol etti.36. dakikada sağ kanattan Alanyaspor hücumunda çalımla ceza sahasına giren Hagi'nin sert şutunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu güçlükle kornere çeldi.38. dakikada sağ kanattan topu hızla rakip yarı sahaya taşıyan Hagi'nin yay üzerinden şutunda top, az farkla direğin üstünden dışarı çıktı.