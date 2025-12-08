08 Aralık
Rooney: "Salah, Liverpool'u yüzüstü bıraktı, saygısızlık'"

Manchester United efsanesi Wayne Rooney, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

calendar 08 Aralık 2025 17:47 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2025 19:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Rooney: 'Salah, Liverpool'u yüzüstü bıraktı, saygısızlık''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester United efsanesi Wayne Rooney, Liverpool yıldızı Muhammed Salah'ın son çıkışları hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.

Salah geçtiğimiz günlerde kulübü eleştirerek, "Bu kulüp için çok şey yaptım ama beni otobüsün altına atıyorlar. Afrika Kupası'ndan önce vedalaşacağım – sonrasında ne olur bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"MİRASINI YOK EDİYOR"



Bu sözlerin Salah için büyük bir hata olduğunu savunan Rooney ise, "Liverpool'daki mirasını tamamen yok ediyor. Her şeyi yanlış yaptı. Zaman acımasızdır. Bu sezon en iyi halinde değil, formu düşüktü. İnsan, onun kolları sıvayıp 'Tamam, size hala neler yapabileceğimi göstereceğim' demesini bekler." dedi.

"BEN TAKIM ARKADAŞI OLSAM BU SÖZLERDEN MEMNUN OLMAZDIM"

Salah'ın 'yerim garanti' imasına da tepki gösteren efsane futbolcu, "Bir futbolcu olarak haftadan haftaya kendini kanıtlaman gerekir. Yerinin hazır olduğunu söylemek kibirdir. Ben takım arkadaşı olsam bu sözlerden hiç memnun olmazdım." ifadelerini kullandı.

"LIVERPOOL'U YÜZÜSTÜ BIRAKTI"

Salah'ın açıklamalarının kulübe zarar verdiğini belirten Rooney, "Liverpool'u yüzüstü bıraktı. Ne kadar büyük oynarsa oynasın, bu sözler takım arkadaşlarına, teknik ekibe ve taraftarlara saygısızlıktır." dedi.

Rooney ayrıca Salah'ın antrenman sahasında çok sessiz kalacağını ve bunun da takımı olumsuz etkileyeceğini vurguladı:

"Muhtemelen antrenman tesislerinde sessizliğe bürünecek. Bu bile yeni oyuncular üzerinde kötü etki yaratır. Kesinlikle, birkaç yıl sonra bu sözlerinden pişman olacak."

