Ümitler Avrupa Petank Şampiyonası'nda üçüncü olan takımın yeni hedefi şampiyonluk

Boccenin alt branşlarından biri olan petankta Avrupa üçüncüsü olan sporcular, bir sonraki organizasyonda Avrupa şampiyonu olmayı ve İstiklal Marşı'nı okutmayı istiyor.Takımda yer alan sporculardan Semra Akyol, Alaçam ilçesinde Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesinden mezun olduğunu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nde eğitimine devam ettiğini söyledi.Bocceye 5. sınıfta başladığını ve boccenin antrenörlük bölümüne gitmesinde büyük katkısı olduğunu anlatan Semra Akyol, ileride antrenörleri Gökhan Bozdemir gibi iyi bir antrenör olup öğrenci yetiştirmek istediğini belirtti.Kırıkkale'deki milli takım seçmelerinde birinci olarak İspanya'daki Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandıklarını dile getiren Semra Akyol,ifadelerini kullandı.Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir ise nisan ayında yapılan Türkiye Şampiyonası'nda sporcularıyla birlikte derece elde ettiklerini kaydetti.Ümitler Avrupa Petank Şampiyonası için yoğun bir antrenman programı düzenlediklerini aktaran Bozdemir,değerlendirmesinde bulundu.Bocce sporunda derece elde eden öğrencilerin hepsinin Alaçam'ın köylerinde büyüyen çocuklar olduğunu söyleyen Bozdemir, şunları kaydetti:136 lisanslı sporcuları olduğunu vurgulayan Bozdemir,diye konuştu.