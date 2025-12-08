08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-067'
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-370'
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
17:00
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Altaylı Ünal'ın siftah sevinci

Altay'ın 19 yaşındaki santrforu Ünal Alihan Kavlak, Eskişehir Anadoluspor karşısında profesyonel kariyerinin ilk golüne imza attı.

calendar 08 Aralık 2025 15:34
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta evinde Eskişehir Anadoluspor'u 2-0 yenerek bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini alan ve düşme hattından averajla kurtulan Altay'da genç santrfor Ünal Alihan Kavlak, profesyonel kariyerindeki ilk golünü atarak büyük sevinç yaşadı.


Müsabakanın 58'inci dakikasında yine kendisi gibi altyapıdan yetişen Mert'in ortasında kafayla topu filelere gönderen 19 yaşındaki futbolcu attığı golün ardından takımının galip gelmesiyle moral bulup, özgüven kazandı.


Önceki hafta Alanya 1221 deplasmanında yedek soyunan Ünal, Eskişehir ekibi karşısında yeniden ilk 11'de yer alıp, bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Geçen sezon 2'nci Lig'de siyah-beyazlı formayla çıktığı 11 maçta 1 kez ilk 11'de şans bulup 195 dakika süre alan genç golcü, rakip fileleri sarsamamıştı. Ünal, bu sezon görev yaptığı 8 müsabakada 4 kez 11'de sahaya çıkıp 450 dakika oyunda kaldı.

Teknik Direktör Yusuf Şimşek, cuma günü İzmir Çoruhlu FK karşısında öğrencisini yine 11'de sahaya sürecek.

  
