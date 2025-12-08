Altaylı Ünal'ın siftah sevinci

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta evinde Eskişehir Anadoluspor'u 2-0 yenerek bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini alan ve düşme hattından averajla kurtulan Altay'da genç santrfor Ünal Alihan Kavlak, profesyonel kariyerindeki ilk golünü atarak büyük sevinç yaşadı.





Müsabakanın 58'inci dakikasında yine kendisi gibi altyapıdan yetişen Mert'in ortasında kafayla topu filelere gönderen 19 yaşındaki futbolcu attığı golün ardından takımının galip gelmesiyle moral bulup, özgüven kazandı.





Önceki hafta Alanya 1221 deplasmanında yedek soyunan Ünal, Eskişehir ekibi karşısında yeniden ilk 11'de yer alıp, bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Geçen sezon 2'nci Lig'de siyah-beyazlı formayla çıktığı 11 maçta 1 kez ilk 11'de şans bulup 195 dakika süre alan genç golcü, rakip fileleri sarsamamıştı. Ünal, bu sezon görev yaptığı 8 müsabakada 4 kez 11'de sahaya çıkıp 450 dakika oyunda kaldı.



Teknik Direktör Yusuf Şimşek, cuma günü İzmir Çoruhlu FK karşısında öğrencisini yine 11'de sahaya sürecek.



