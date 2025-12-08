08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Real Madrid'i korkutan haber: Kylian Mbappe

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Celta Vigo ile karşılaştıkları maçta sol elinin yüzük parmağını kırdı.

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, La Liga'da Celta Vigo'ya 2-0 kaybettikleri maçta sol elinin yüzük parmağını kırdı.

BANDAJLA OYUNA GERİ DÖNDÜ 

Fransız yıldız, karşılaşmanın 43. dakikasında Oscar Mingueza'yı geçmeye çalışırken sakatlandı. Saha kenarına çıktıktan sonra sol eline yapılan bandajla oyuna geri döndü.

İspanyol basınından El Partidazo de COPE'un haberine göre, Mbappe'nin sol el yüzük parmağında kırık tespit edildi; ancak bu sakatlık onun çarşamba günü oynanacak Manchester City maçına çıkmasına engel olmayacak.

PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla, 21 maça çıkan Fransız yıldız, 25 gol 4 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
