Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, La Liga'da Celta Vigo'ya 2-0 kaybettikleri maçta sol elinin yüzük parmağını kırdı.
BANDAJLA OYUNA GERİ DÖNDÜ
Fransız yıldız, karşılaşmanın 43. dakikasında Oscar Mingueza'yı geçmeye çalışırken sakatlandı. Saha kenarına çıktıktan sonra sol eline yapılan bandajla oyuna geri döndü.
İspanyol basınından El Partidazo de COPE'un haberine göre, Mbappe'nin sol el yüzük parmağında kırık tespit edildi; ancak bu sakatlık onun çarşamba günü oynanacak Manchester City maçına çıkmasına engel olmayacak.
PERFORMANSI
Real Madrid formasıyla, 21 maça çıkan Fransız yıldız, 25 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Real Madrid'i korkutan haber: Kylian Mbappe
Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Celta Vigo ile karşılaştıkları maçta sol elinin yüzük parmağını kırdı.
Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, La Liga'da Celta Vigo'ya 2-0 kaybettikleri maçta sol elinin yüzük parmağını kırdı.
