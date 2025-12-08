Real Madrid'i korkutan haber: Kylian Mbappe

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, La Liga'da Celta Vigo'ya 2-0 kaybettikleri maçta sol elinin yüzük parmağını kırdı.



BANDAJLA OYUNA GERİ DÖNDÜ



Fransız yıldız, karşılaşmanın 43. dakikasında Oscar Mingueza'yı geçmeye çalışırken sakatlandı. Saha kenarına çıktıktan sonra sol eline yapılan bandajla oyuna geri döndü.



İspanyol basınından El Partidazo de COPE'un haberine göre, Mbappe'nin sol el yüzük parmağında kırık tespit edildi; ancak bu sakatlık onun çarşamba günü oynanacak Manchester City maçına çıkmasına engel olmayacak.



PERFORMANSI



Real Madrid formasıyla, 21 maça çıkan Fransız yıldız, 25 gol 4 asistlik performans sergiledi.



