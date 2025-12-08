08 Aralık
Bahis soruşturması: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi!

TFF, 197 amatör futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

calendar 08 Aralık 2025 17:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
TFF, 197 amatör futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel liglerde yer alan kulüplerin "A Takım" listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 08.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."


O liste için tıklayınız

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.