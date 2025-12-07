07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
0-013'
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
0-071'
07 Aralık
Auxerre-Metz
2-173'
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
1-144'
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
1-1
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
1-157'
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
1-056'
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
3-2
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
2-182'
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
0-042'
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Anadolu Efes, ligde Aliağa Petkimspor'a da mağlup oldu!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Anadolu Efes'i 96-92 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Anadolu Efes'i konuk etti.

Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Aliağa Petkimspor, 96-92 kazandı.

Bu sonuçla Aliağa Petkimspor, ligdeki 4. galibiyetini elde ederken Anadolu Efes ise 4. kez mağlup oldu.


Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Yener Yılmaz, Duhan Köyiçi, Polat Parlak

Anadolu Efes: Loyd 22, Weiler-Babb 2, Cordinier 14, Smits 24, Ercan Osmani 10, Beaubois 5, Şehmus Hazer, Dessert 4, Erkan Yılmaz 5, Swider, David Mutaf 6

Aliağa Petkimspor: Whittaker 15, Efianayi 14, Blumbergs 9, Mustafa Kurtuldum, Floyd 8, Boran Güler, Franke 15, Utomi 15, Yunus Emre Sonsırma 7, Sajus 13, Troy Şav

1. Periyot: 14-29

Devre: 42-54

3. Periyot: 62-76

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 15 9 5 1 25 12 32
4 Göztepe 15 7 6 2 17 7 27
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
